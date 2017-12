Ţintă clară pentru Săgeata Năvodari

Clasată pe locul 13 după disputarea primelor 19 etape din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal, Săgeata Năvodari are o misiune dificilă în partea a doua a campionatului. Gruparea de pe litoral şi-a fixat drept obiectiv clasarea în primele 12 locuri, dar prima ţintă pe care năvodărenii şi-au propus să o atingă este menţinerea în prima ligă. Neînvinsă în meciurile amicale, echipa pregătită de Cătălin Anghel are nevoie de un start victorios în partidele oficiale din acest an, primul examen fiind programat vineri, 21 februarie, de la ora 18.00, la Constanţa, pe stadionul “Farul”, când Vezan şi compania vor da piept cu una dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării, FC Botoşani.

„Putem spune că toate meciurile rămase din acest sezon sunt finale pentru noi. Toate echipele au început să se întărească, dar răspunsul îl vom primi abia la finalul campionatului. Le-am spus jucătorilor că noi trebuie să ne rezolvăm problemele după primele şapte-opt etape, dar este foarte important să începem bine. Avem încredere în noi după perioada de pregătire, pentru că victoriile aduc alte victorii. Băieţii ştiu însă că nu vom face nuntă după succese şi nici nu vom face înmormântări după rezultate mai puţin favorabile, pentru că totul durează doar o seară, cea după meci. De a doua zi, trebuie să revenim la antrenamente şi să ne gândim la următoarea partidă”, a spus antrenorul Cătălin Anghel.