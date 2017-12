Ţinta primarului Telehoi: statut de oraş pentru Cobadin

Apreciat de colegi şi de populaţie drept unul dintre cei mai gospodari edili, primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, şi-a lansat, ieri, candidatura pentru un nou mandat. În faţa a sute de susţinători, Telehoi a declarat că îşi doreşte încă un proiect de patru ani pentru a da speranţă locuitorilor într-un trai mai bun şi decent, astfel încât comuna Cobadin să poată avea statut de oraş: „Până acum am avut un guvern ostil, care nu ne-a alocat niciun ban pentru dezvoltarea comunei, ba, mai mult, ne-a pus şi beţe în roate în privinţa proiectelor UE. Acum, având un guvern prieten şi o conducere social-democrată la Consiliul Judeţean, vom reuşi să aplicăm toate proiectele”. Telehoi a adăugat că primele sale ţinte în viitorul mandat vor fi refacerea digului şi a drumurilor de la Conacu, care stau să se surpe, dar şi refacerea alimentării cu apă în satul Negreşti. De asemenea, Telehoi a prezentat şi câteva dintre realizările făcute în aceşti patru ani, chiar dacă nu a avut ajutor de la Bucureşti, dar, în schimb, a fost susţinut de conducerea CJC. Printre proiectele duse la îndeplinire de Telehoi se numără pietruirea a 28 de kilometri de drum, asfaltarea a 5 km de drum şi turnarea unui strat dublu bituminos pe încă doi kilometri de drum. În plus, în afară de acestea, primarul Telehoi a mai reuşit construirea a două grădiniţe noi şi modernizarea unei şcoli în satele Negreşti şi Conacu. A reuşit şi introducerea sistemului de apă în satul Conacu. Un alt obiectiv construit de Primărie este un centru multifuncţional în Viişoara, unde funcţionează un cabinet medical, o farmacie şi o frizerie. Revenind la partea educaţională, primarul a reabilitat şcoala română şi grupul şcolar de la Cobadin, unde a fost amenajat un teren de sport. „O mare realizare în mandatul meu este şi dotarea Serviciului de Gospodărire comunală cu tractor, buldo-excavator, utilaje de tuns iarba, de deszăpezire şi de întreţinere a păşunii. În plus, mai pot spune că am reuşit reabilitarea staţiei de epurare de la Cobadin, desfiinţarea celor 13 gropi de gunoi şi înfiinţarea Serviciului de Salubritate. În prezent lucrăm la reabilitarea străzilor din Cobadin şi Viişoara, construirea unui târg comunal şi construirea unui nou cămin cultural în satul Negreşti”, a declarat Cristian Telehoi. Prezent la lansarea candidaturii lui Cristian Telehoi, Nicuşor Daniel Constantinescu l-a asigurat pe primarul Telehoi că în cazul în care cetăţenii îi vor da girul pentru un nou mandat, actualul guvern va debloca toate proiectele de finanţare europeană pentru comuna Cobadin. În plus, Constantinescu i-a asigurat pe locuitorii din Cobadin că va sprijini construirea unei săli de sport, proiect care va fi o prioritate pentru CJC, având în vedere că în comuna Cobadin sunt peste 2.000 de copii care au nevoie de o astfel de sală.