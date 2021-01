Ținute casual cu pulover pentru bărbați: puloverul cu dungi

Dungile sunt unul dintre modelele care nu se demodează niciodată. Însă sunt sezoane în care dungile sunt mai prezente decât oricând.

Așa cum este și acesta. Fie că sunt purtate pe pulovere, tricouri, pe geci sau eșarfe. Atunci când imprimeurile cu dungi sunt prezente și look-ul complet arată mult mai bine.

Dacă până în acest moment în garderoba ta nu se regăsește niciun pulover cu dungi, acum este momentul să îți achiziționezi cel puțin unul. În acest sezon, puloverele cu dungi pentru bărbați sunt în tendințe, dar și faptul că arată atât de bine și sunt ușor de integrat în ținute reprezintă un motiv suficient de puternic pentru a te convinge să mizezi pe această piesă vestimentară în perioada următoare. Vezi modelele disponibile în magazinul Bolf.

Pentru bărbații care adopta de regulă ținute casual, puloverul cu dungi poate fi piesa de baza de la care pot porni să își construiască look-ul.



Pulover cu dungi sau versatilitate

Puloverul cu dungi poate fi purtat în multe moduri în diferite ocazii. Sunt ușor de asortat, fie că sunt purtate cu sau fără o geacă peste. În plus, adaugă un plus de eleganță întregului look ajutându-te să obții un aspect fresh. În funcție de gusturile personale și de stilul pe care ți l-ai definit, poți opta pentru pulovere cu dungi alb-negru sau cu dungi colorate.

Pentru a fi mereu corect îmbrăcât este important să știi că, în ciuda faptului că dungile sunt atât de populare și nu se demodează niciodată, există niște reguli de care ar trebui să ții cont pentru a nu da greș în alegerea hainelor cu care alegi să te îmbraci.



Dungi în stil casual

Una dintre combinațiile cu care nu ai cum să greșești este cea de pulover cu dungi, jeanși și pantofi sport, o ținută corectă, casual, ideală pentru un look de toată ziua. În sezonul rece, poți adaugă inclusiv accesorii pentru o pată de culoare. Atunci când vrei să obții un look casual, dar cool în același timp, te poți juca cu dungile, imprimeurile și texturile. Când porți un pulover cu dungi la o ținută de zi, încearcă să nu porți prea multe accesorii.

#pulovercudungi

Combinația de pulover cu dungi și pantaloni de piele este una dintre cele mai hot ale acestui sezon. Ține cont însă că acest stil să se potrivească personalității tale și ocaziilor în care adopți o asemenea ținută.

În sezonul rece, alege puloverele cu dungi pe care să le porți cu geacă sau palton. Atunci când alegi o astfel de combinație, optează pentru modele de haine de iarnă uni, pentru a nu încarcă foarte mult ținută. Ca o altă regulă generală, atunci când porți pulover cu dungi, pantalonii ar trebui să fie cât mai simpli, fără alte detalii sau imprimeuri.

Pentru o ținută casual și un look masculin, optează pentru pulover în dungi, pantaloni simpli din stofă și o pereche de încălțări sport-elegante. Cu o astfel de ținută poți merge atât la birou, cât și la întâlnirile de lucru, ori la o cafea cu prietenii. Ca și accesorii, rezumă-te doar la curea și ceas.