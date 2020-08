Tips and tricks, pentru a te simti confortabil in orice tinuta

In general femeia este eleganta atat prin felul ei gratios de a fi cat si prin tinutele pe care le poarta. Atitudinea si determinarea sunt ingredientele necesare pentru a fi un bun exemplu in ceea ce priveste eleganta, iar cu aceste caracteristici, putem fi chic in fiecare zi nu doar in momente speciale.

Insa nu doar aceste detalii sunt importante, de asemenea trebuie sa luam in calcul si gradul de confort oferit de hainele pe care le purtam, astfel incat sa ne simtim comod si lejer in orice situatie.

De cele mai multe ori, incercam sa atragem privirile prin tinute care nu se potrivesc cu noi, cu tinute incomode, materiale alese gresit si marimi nepotrivite. Pregatirea pentru un eveniment important nu se face cu jumatate de ora inaintea evenimentului, ci este nevoie de timp pentru a ne pregati cu precadere pentru acesta.

Intrebarea „cu ce ma imbrac„ este prima care apare in mintea noastra din momentul in care am primit invitatia pt eveniment. Pentru a ne simti confortabil cu tinuta aleasa, trebuie sa tinem cont de cateva aspecte importante pe care dorim sa le impartasim cu voi.

Material

In primul rand trebuie sa tinem cont de toate aspectele necesare pentru a ne pregati si anume, de locul de desfasurare al evenimentului, momentul zilei si natura evenimentului. Daca evenimentul este unul de seara, sau este o gala, nu trebuie sa folosim pentru rochiile de seara materiale din bumbac sau materiale ieftine, dar putem sa folosim matase, catifea sau materiale vaporoase cum ar fi sifonu. Acesta este disponibil in foarte multe culori si este un material versatil. Un astfel de material este absolut ideal pentru sezonul cald, acesta fiind subtire, vaporos si aerisit. Asemenea rochiilor si in cazul lenjeriei intime trebuie sa tinem cont de material. Cu materiale de cea mai buna calitate, eleganta si confortul se vor simti ca la ele acasa.

Marimea si croiul

In nenumarate randuri ne-am cumparat haine in functie de cum au aratat pe alte persoane, insa de foarte putine ori coincide cu realitatea si de cum arata ele pe dvs. Exista in mediul online o multime de tabele de marimi unde putem verifica dimensiunile, tocmai pentru a nu ne cumpara marimea nepotrivita. Daca marimea este prea mica, ne va strange, vor aparea cute si ne vom simti incomod. De asemenea trebuie sa invatam care este croiul care ni se potriveste cel mai bine. Foarte putine persoane iau in calcul asortarea hainelor in functie de croiala, insa este deosebit de important pentru a crea o tinuta stilata. Regula de aur pentru acest capitol impune un oarecare echilibru intre partea de sus si partea de jos a vestimentatiei, astfel incat sa fie placut privirii si sa ne simtim comozi.

Accesorii

Secolul 21 ne aduce in prim plan un trend nou si anume accesorizarea completa a tinutei. De obicei, in incercarea noastra de a fi in pas cu moda tindem sa exageram si sa acceptam articole care sunt incomode, cum ar fi cerceii prea mari si prea grei, o bratara care zornaie sau inele supradimensionate. Incercati sa va rezumati la lucruri care nu va deranjeaza in nici un fel.