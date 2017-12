Tipuri de hepatite

Medicii spun că puţini sunt cei care ştiu că hepatitele sunt de mai multe tipuri şi că unele pot fi fatale. Dr. Adriana Moţoc, de la Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale “Victor Babeş”, a declarat că specialiştii stabilesc diagnostice pentru hepatitele A, B, C, D, E. „Hepatitele A şi E se transmit pe cale digestivă şi sunt boli autolimitate, adică se vindecă fără să lase urmări. În general nu sunt forme severe, doar dacă evoluează la pacienţi deja trataţi. Aceste două tipuri pot fi prevenite prin vaccin”, explică medicul. Ea a adăugat că hepatitele B, C şi D pun probleme deosebite pentru că se pot croniciza şi pot duce la complicaţii, ciroză şi cancer hepatic. „Acestea pot exista separat sau pot coexista, adică un pacient poate să aibă mai multe tipuri de infecţii, B, C, D. Poţi să le ai pe toate trei. Multă lume crede că dacă ai un fel de hepatită nu poţi să mai ai şi alte forme. Sunt viruşi separaţi, doar că virusul D sau Delta trăieşte în asociere numai cu virusul B, asta este important şi pentru prevenţie. Dacă previi hepatita B, implicit poţi preveni şi instalarea hepatitei D”, a declarat medicul.