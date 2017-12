Tîrg de binefacere pentru sprijinirea secţiei de Pediatrie de la Spital

Tîrgul de Binefacere “Să dăruim împreună“, care în acest an se află la a doua ediţie, a fost lansat ieri, într-o conferinţă de presă la care au participat soţiile consulilor generali ai Turciei, Greciei şi Chinei şi consulilor onorifici ai Norvegiei, Libanului, Italiei şi Siriei la Constanţa. Prima ediţie a Tîrgului, o manifestare cu scop caritabil, a avut loc anul trecut, în decembrie, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou. Iniţiativa aparţine Consulatelor Generale şi Onorifice la Constanţa. Fiecare ţară participantă a amenajat cîte un stand în cadrul căruia a comercializat produse alimentare specifice şi suveniruri şi a distribuit broşuri de prezentare, postere şi pliante. Din suma colectată au fost achiziţionate bunuri de larg consum pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi. Şi în acest an, Tîrgul se va desfăşura la Casa de Cultură, pe 9 decembrie, cu participarea Consulatelor Generale ale Chinei, Greciei şi Turciei şi a Consulatelor Onorifice ale Italiei, Libanului, Norvegiei, Siriei şi Ungariei. Inaugurarea va avea loc la ora 10:00, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice, instituţiilor de cultură şi învăţămînt din Constanţa. Ca noutate pentru acest an, va fi organizată o loterie cu peste o sută de premii, care va consta în excursii, bilete de avion, calculatoare, telefoane mobile, diferite alte cadouri, oferite de sponsorii fiecărei ţări participante. Sumele colectate în cadrul Tîrgului vor fi distribuite secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru achiziţionarea de paturi. Tot în cadrul Tîrgului, între orele 13:00 şi 15:00, pe scena Casei de Cultură se va derula un program artistic la care vor participa ansambluri de dansuri populare din ţările organizatoare.