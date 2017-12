Tîrgul de scenarii, cinci ani de existenţă în cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo

A pornit ca o iniţiativă ce părea excentrică în cadrul unui festival care abia îşi contura identitatea în multitudinea de evenimente cinematografice organizate în toate colţurile lumii. Dar CINELink, tîrgul de scenarii, a prins avînt şi se face remarcat în prezent ca o iniţiativă desfăşurată pe tot parcursul anului pentru a răspunde nevoilor cinematografiei din sud-estul Europei în plină transformare şi redimensionare. Proiectele selectate de un juriu format de obicei, din trei persoane sînt prezentate în cadrul CINELink unor producători şi distribuitori de care depinde realizarea acestor filme. În a cincea ediţie a Tîrgului de scenarii, două proiecte româneşti, „Nuntă în Basarabia“, după un scenariu scris de Napoleon Helmis şi Dan Raţiu, regizat de Napoleon Helmis, România şi „First of all Felicia“, după un scenariu scris de Răzvan Rădulescu şi Melissa de Raaf, regizat de Răzvan Rădulescu, îşi caută finanţare. Primul proiect are ataşat un producător şi a cîştigat, deja, un concurs al Centrului Naţional al Cinematografiei, dar mai are încă nevoie de 400.000 de euro pentru a vedea ecranul. Un alt proiect românesc selectat anii trecuţi la CINELink este acum în faza de post-producţie, „Dacă sămînţa nu moare“, regizat de Sinisa Dragin, o co-producţie între România şi Serbia, dar care a mai primit şi sprijinul unor producători privaţi.

Primele două zile ale Tîrgului sînt dedicate întîlnirilor echipei de producţie, regizor, scenarist şi producător, cu potenţiali investitori în proiectul pe care îl propun. Cel puţin 250 de producători sînt acreditaţi în cadrul celei de-a 13-a ediţii a festivalului, anul acesta fiind invitaţi cu precădere producători austrieci. De altfel, de anul viitor, competiţia de lungmetraje regionale se deschide şi producţiilor austriece. În programul din acest an, două dintre filmele selectate în cursa pentru Marele Premiu - Inima din Sarajevo au fost realizate prin intermediul CINELink, „It\'\'s Hard to Be Nice“, de Srdan Vuletic, reprezentînd Bosnia-Hertegovina şi „I am from Titov Veles“, de Teona Mitevska, din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM). În total, şase producţii care au prins viaţă în Tîrgul de scenarii şi-au făcut loc în program, în diverse secţiuni. Este vorba despre „Guca“, de Dusan Milic şi „Armin“, de Ognjen Svilicic, prezentate, anul acesta, în premieră, în cadrul programelor Panorama şi Focus, în cadrul Festivalului de Film de la Berlin, despre „Tea“, de Hanna Slak, „Buick Rivera“, de Goran Rusinovic şi „Estrelita“, de Metod Pevec.

Tîrgul de scenarii este un balon de oxigen pentru cinematografia regională şi oferă mai multe şanse cineaştilor din regiune de a face film fără prea multe compromisuri legate de limbajul vizual sau mesajul filmelor lor. CINELink este un program elaborat iniţial în cadrul Festivalului de Film de la Rotterdam, fiind preluat la Sarajevo. Aceasta nu este singura iniţiativă a festivalului din capitala bosniacă, preluată de la o altă manifestare de gen importantă. Anul acesta, a demarat şi Talent Campus, un amplu seminar dedicat viitorilor regizori, producători şi actori, cu ajutorul Festivalului de Film de la Berlin. Din experienţa marilor festivaluri se trag învăţăminte importante ce pot fi adaptate cu succes contextului regional.