Tiribombele se învârtesc în siguranţă

Turiştii, dar şi constănţenii amatori de senzaţii tari se pot considera în siguranţă. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR) Constanţa este cu ochii în patru şi efectuează verificări tehnice la tiribombele din parcurile de distracţie. Potrivit directorului companiei constănţene, ing. Mihai Clocean, nu există probleme în ceea ce priveşte starea tehnică a tiribombelor, iar majoritatea au solicitat efectuarea verificărilor periodice. „Acestea se efectuează în fiecare an. Mai sunt câţiva proprietari pe care îi aşteptăm să depună solicitări pentru verificările tehnice, dar asta nu înseamnă că actele au expirat. Sunt în grafic. Unele au termene scadente în august ori septembrie”, a precizat ing. Mihai Clocean. Potrivit lui, până acum au fost verificate şi avizate majoritatea tiribombelor din Satul de Vacanţă, Saturn şi Neptun. Printre firmele care desfăşoară astfel de activităţi de agrement şi sunt în regulă, potrivit CNCIR, se numără Macht 1 Cart Palas şi Macht 2 Amuzament care deţin, în Satul de Vacanţă, maşinuţe electrice, carturi, scootere, pistă pentru role, carusel, trenuleţ electric etc. „Au mai primit avizul tehnic SC Vovo Trans care deţine un simulator mobil şi un dublu ranger, Comp Calypso care deţine casa groazei, Rodeo Sport Games, cu diverse echipamente de agrement printre care şi rodeo sau centrifuga, Aqualand, cu 17 tobogane, Sela Boat, cu flash tower şi caruselul. Toate aceste utilaje de agrement sunt din Satul de Vacanţă”, a declarat şeful CNCIR Constanţa. Trenuleţul din Saturn, ce aparţine SC Marian Park, dar şi alte tiribombe din Neptun, printre care electro-scuterele, roata, OZN-ul, caruselul etc., au trecut cu brio de verificările tehnice efectuate de echipele CNCIR.

ŞI TELEGONDOLA A FOST VERIFICATĂ La finele lui aprilie, Telegondola din staţiunea Mamaia a fost verificată cap-coadă de inspectorii CNCIR, iar rezultatul a fost liniştitor. Inginerii care se ocupă de buna funcţionare a utilajului susţin că nu avem motive să ne temem atunci când urcăm la 50 de metri deasupra staţiunii. În plus, anul acesta, s-au investit circa 30.000 de euro pentru înlocuirea unor piese uzate.

APROAPE NOI Deşi nu există documente care să stabilească durata medie de viaţă a echipamentelor de agrement, în 2011, au fost casate câteva astfel de utilaje ce funcţionau în staţiunile Eforie, Mamaia, Saturn şi Mangalia. Potrivit CNCIR, peste 80% din tiribombele ce funcţionează în prezent pe litoral sunt relativ noi - anul lor de fabricaţie este 2005. Sarcina de a cere verificarea tehnică periodică aparţine agenţilor economici, iar taxele percepute de CNCIR sunt modice în comparaţie cu riscul la care sunt expuşi utilizatorii unei tiribombe neverificate - între 100 şi 200 de lei pentru verificarea tuturor documentelor şi cel mult 300 de lei pentru verificarea tehnică propriu-zisă.