Tiriştii români, cei mai amendaţi în Ungaria

În pofida faptului că de ani buni autorităţile din Ungaria au făcut din sancţionarea transportatorilor străini o adevărată problemă naţională, tiriştii români care se încumetă să intre în această ţară sînt obligaţi să suporte abuzurile Budapestei. Această problemă a intrat şi în vizorul ministrului Transporturilor, Ludovic Orban, care a declarat că România şi Bulgaria au reclamat Comisiei Europene (CE) abuzurile la care sînt supuşi şoferii de tir pe teritoriul Ungariei. Orban s-a aflat în vama arădeană Vărşand pentru a verifica stadiul lucrărilor la drumul care leagă localitatea de oraşul Chişineu-Criş, iar cîţiva şoferi de tir care staţionau pentru a intra în Ungaria i s-au plîns că primesc amenzi maxime pe teritoriul Ungariei. Ministrul le-a răspuns că a sesizat deja acest lucru la CE. “Am ridicat problema şi la şedinţa comună a guvernelor României şi Ungariei. În plus, împreună cu ministrul bulgar, am făcut o scrisoare la CE, în care am reclamat abuzurile făcute de unguri. La ultima discuţie cu ei am spus aşa: dacă nu schimbaţi nimic din tratamentul la care îi supuneţi pe şoferii români, de acum toţi şoferii maghiari vor beneficia pe principiul “ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”, pînă vă liniştiţi şi o să suportaţi şi voi presiunea şoferilor”, a declarat Orban. Continuînd să dezbată problema cu cei cîţiva şoferi, ministrul a adăugat că autorităţile ungare “în mod evident au dat comandă să fie amendaţi la maximum numai românii, bulgarii şi turcii, pentru că au interesul ca pe piaţa transporturilor să ocupe un segment cît mai mare”. Transportatorii arădeni au acuzat, de mai multe ori, autorităţile ungare că “îi vînează” imediat ce trec frontiera şi că le aplică sancţiuni pentru orice, amendîndu-i cu sumele maxime prevăzute de legislaţie, iar dovadă sînt statisticile oferite chiar de autorităţile ungare. Conducerea Asociaţiei Patronale a Transportatorilor Europa 2002 (APTE 2002), care are sediul în Arad şi reprezintă 190 de firme care deţin cinci mii de camioane, declara, la jumătatea lunii octombrie, că şoferii români sînt discriminaţi faţă de cei maghiari, pe teritoriul Ungariei, primind amenzile maxime pentru aceleaşi nereguli pentru care maghiarii primesc amenzi minime. Ultimul protest al şoferilor de tir a avut loc lunea trecută, cînd sute de camioane au aşteptat, într-o coloană lungă de aproximativ cinci kilometri, să tranziteze vama arădeană Nădlac, după ce mai mulţi şoferi au acuzat autorităţile ungare că aplică amenzi prea mari şi fac exces de zel.