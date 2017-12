Regizorul James Cameron vrea să relanseze pelicula “Titanic” în variantă 3D, în 2012, la 100 de ani de la scufundarea navei, deşi este conştient că, nefiind filmată tridimensional, producţia va fi “un fel de 2,8D”. “Luăm în calcul primăvara anului 2012 pentru lansare, când se vor împlini 100 de ani de la scufundarea vasului. Nu va arăta la fel de bine ca peliculele filmate tridimensional, dar va fi un fel de 2,8D”, a declarat Cameron. “Titanic” a câştigat 11 premii Oscar în 1998 şi a realizat încasări în box office-ul mondial de 1,8 miliarde de dolari, deţinând, timp de 12 ani, recordul celor mai mari încasări din istorie. Anul acesta, filmul a fost depăşit de o altă superproducţie a lui James Cameron, “Avatar”, care a încasat deja 2,6 miliarde de dolari din vânzarea de bilete, în trei luni de la lansare. Pelicula, care îi are ca protagonişti pe Leonardo di Caprio şi Kate Winslet, împarte recordul celor 11 premii Oscar cu a treia parte din seria “Lord of the Rings”. Cameron ia în considerare şi relansarea “Avatar”, în august 2010, la zece luni de la lansarea oficială a peliculei.