Titlu de stat sau bani la saltea? O luptă prea strânsă...

Vânzătorul își laudă marfa, chiar dacă-i proastă. Și România și-a lăudat joi titlurile de stat care vor fi vândute populației între 11 și 29 iulie. Scadență la doi ani, dobândă „atractivă“ de 2,15%, preț de intrare accesibil, de 1.000 lei/titlu, câștig garantat și neimpozabil. Desigur, până în 2018, când îți iei banii, se pot întâmpla multe. Dacă ar fi să credem ce zice BNR, vom avea inflație de 3%, care va nega complet bonificația oferită de stat, ba chiar vei avea surpriza să încasezi mai puțin decât ai investit. Întrebarea cheie e asta - chiar vrei să împrumuți bani statului român? Ai încredere în garanția sa? Dacă da, atunci te rog, mergi de luni la BCR, BRD, Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania și cumpără, fără comision, obligațiuni. Ține minte doar că sunt și pariuri mai bune.

LAUDE EXTINSE Fidelis Centenar - așa se numește noua emisiune de titluri de stat pentru populație, care se va desfășura între 11 și 29 iulie, întru rotunjirea unui buget central care-a-nceput să rămână fără lovele (de la atâta relaxare electorală?) și educarea financiară a unui popor pentru care cash-ul și salteaua sunt sacre. Lăudătorii Fidelis s-au înghesuit joi pe scena publică, explicând ce investiție sigură, și accesibilă, și performantă este obligațiunea emisă de România. Și-n plus, dobânda și câștigul pentru capital sunt venituri neimpozabile, după cum a explicat premierul Dacian Cioloș - „Titlurile de stat sunt accesibile pentru orice categorie de cetățean: angajați, funcționari, studenți și pensionari. Ei pot să facă o investiție și, în același timp, să își economisească banii“. Cuvintele cheie sunt „sigur“ și „câștig garantat“. O obligațiune costă 100 lei, are scadență în 2018 și o dobândă fixă de 2,15% pe an. Până și șeful ASF, Mișu Negrițoiu, camuflat bine, în ultima perioadă, ca să mai treacă valul de ură „transportatoare“ împotriva polițelor RCA scumpe, a ieșit joi la rampă, subliniind că emisiunea va duce la dezvoltarea pieței de capital din România - „Operațiunea din 2015 (da, a mai fost o emisiune-pilot anul trecut - n.r.) a testat piața, a fost destul de bine plasată, dar trebuie însoțită de educație financiară“.

EDUCAȚIE FINANCIARĂ Și asta pentru că nu multă lume știe ce-i un titlu de stat. Pe scurt, împrumuți bani autorităților, bani care sunt apoi folosiți pentru școli, spitale, autostrăzi, terenuri de sport, parcuri, iluminat public și instituții moderne. Nu aici, nu, Doamne ferește. Aici se finanțează deficitul și se cheltuie banii pe prostii. Tu primești o foaie frumoasă, cu multe embleme, ștampile și elemente de siguranță, pe care o ții și te lauzi că este garantată de România. La fel ca un apartament luat prin Prima Casă. Adică tot ce simți în buzunar este câștigul neimpozabil garantat de peste doi ani. DACĂ va fi câștig. Pentru că urmează un mic șoc inflaționist, nu-i așa? BNR vede o inflație de 3%, în anii următori. BNR a ratat tot timpul ținta de inflație, ce-i drept, dar chiar și-așa - ce te faci dacă om avea o creștere a prețurilor de 2% (plus/minus 0,5 puncte procentuale)? Câștigul de 2,15% din titlul de stat poate, la fel de bine, să fie negat complet; și e ca și când ai fi ținut suta de lei la saltea. Ce nu i-a întrebat nimeni pe lăudători e cum arată scenariul negativ. Ce se poate întâmpla rău, tovarăși tehnocrați? Ce fac investitorii dacă lucrurile merg prost?

AȘA ȘI-AȘA Limita maximă e de 100.000 lei/persoană fizică, dar investiția nu-i recomandată pentru toată lumea. Se pot face pariuri mult mai bune acum (aur, spre exemplu). Pe de altă parte, un titlu de stat pare mai OK decât un depozit bancar, la care riști, pe termen scurt, să iei mai puțini bani decât ai depus. În fine, dacă ții morțiș să fii... patriot, poți merge, începând de luni, 11 iulie, la BCR, BRD, Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania, unde se vând titlurile de stat, fără comision. Și, să nu uităm, 100 de investitori pot câștiga un premiu de 1.000 lei fiecare, în urma unei trageri la sorți.