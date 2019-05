Titlul de campioană la handbal masculin se îndreaptă tot spre... Dinamo

08:53:47 / 16 Mai 2019

esti naiv

mai sunt sanse? care sanse? sa luam bataie la mai putin de 7 goluri? poate. spuneai despre tactica. ce sa facem cu antrenorul asta depasit? 13 goluri din actiune si el nu reuseste sa gaseasca solutia sa-l blocheze pe tunisian. au marcat 5 goluri cand noi aveam inferioritate si poarta goala. cand noi avem superioritate si adversarul a avut poarta goala(indiferent in ce meci anul asta), antrenorul nostru depasit nu da voie jucatorilor sa arunce la poarta. la ce handbal stie el de acum 15 ani, nu cred ca are chef ca la antrenament sa exerseze aruncarea la poarta adversa din zona semicercului nostru. si sa nu termine antrenamentul pana cand fiecare jucator nu marcheaza de 10 ori din 10 aruncari. la anul nu prindem nici finala cu antrenorul asta ingamfat, cu chikovani, cu vujovic, cu mladenovic(asta cate pase gresite a avut ieri?), cu markoski. bine ca l-a distrus pe csog si din promisiune mare a facut din copil un rebut. bine ca si-a batut joc de cutura anul asta si l-a tinut in tribuna sau numai pe banca. face domnul antrenor misto de toti. intr-un meci il pune pe andrei sa bata 7metri. in alt meci pe cutura. apropo de cutura. stimati conducatori ai clubului, pentru anii pe care i-a jucat aici si pentru valoarea pe care a avut-o si o are in continuare, macar un lucru bun sa faceti, prelungiti-i contractul macar un an. publicul il vrea in continuare. no cutura no party