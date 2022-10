Titlul de Doctor Honoris Causa acordat profesorului universitar doctor Vasile Berinde

Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) din cadrul Universitătii Ovidius din Constanța (UOC) va decerna joi, 22 septembrie 2022, titlul de „Doctor Honoris Causa” profesorului universitar doctor Vasile Berinde, ilustru reprezentant al şcolii de Matematică, personalitate de excepţie în domeniul analizei neliniare, teoriei punctului fix și analizei numerice, informează conf. univ. dr. Aurelian Nicola, decanul FMI.

Potrivit sursei citate, festivitatea va avea loc de la ora 12.00, în Sala Senatului din Campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1).

Prof. univ. dr.Vasile Berinde s-a născut la 22 septembrie 1955 în Budești, Maramureș, unde a studiat ciclul primar (1962-1970), apoi a urmat cursurile Liceului Liceul „Dragoș Vodă” din Sighetul Marmației (în perioada 1970-1971), și ale Liceului „Gheorghe Şincai”, din Baia Mare (1971-1974).

În perioada 1975 – 1979a fost student la Facultatea de Matematică și Informatică, în cadrul UniversitățiiBabeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde, apoi, a realizat studiile doctorale (1990-1993).

Prof. univ. dr.Vasile Berinde a fost: matematician şi șef Oficiu de Calcul, Oficiul de Calcul al IMUAS (RAMIRA) Baia Mare, 1979-1990; director al Catedrei de Matematică-Informatică, Departamentul de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea de Nord Baia Mare, 1995-1997; decan, Facultatea de Știinţe Departamentul de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea de Nord Baia Mare, 1997-1999; directorul Școlii Doctorale de Matematică, Departamentul de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea de Nord Baia Mare, 2005-2014; director, Centrul de Cercetare „Matematici fundamentale şi aplicate” (recunoscut de CNCSIS ca centru de tip B, 2001), Universitatea de Nord Baia Mare, 2001-prezent.

În timpul carierei sale academice, prof. univ. dr.Vasile Berinde a colaborat cu numeroase grupuri de cercetare naționale și internaționale, participand la un număr important de stagii de cercetare științifică la universități din străinătate si din România.

De asemenea, prof. univ. dr.Vasile Berinde este editorul șef al revistei din zona roșie a UEFISCDI Carpathian Journal of Mathematics și editor/membru în consilii editoriale ale unor reviste de specialitate cu circulație internațională.

De-a lungul carierei sale, prof. univ. dr.Vasile Berinde a publicat peste 230 de articole științifice, două monografii tipărite sub egida unor consacrate edituri din lume - Birkhauser (2004), Springer (2007) - și este autorul a 19 cărți de specialitate sau cursuri universitare publicate în România.

De asemenea, prof. univ. dr.Vasile Berinde a participat cu lucrări la peste 180 de conferințe și congrese în țară și străinătate, a fost key note/plenary/invited speaker și, respectiv, membru în comitetul științific la peste 40 conferințe în țară și străinătate.

Prof. univ. dr.Vasile Berinde a fost director științific în cadrul unor proiecte de cercetare de interes național și internațional și, datorită bogatei sale activități ştiinţifice, a fost acceptat ca membru al unor renumite societăţi ştiinţifice şi profesionale de specialitate din România şi din străinătate: Societatea de Științe Matematice din România (1980-prezent); American Mathematical Society (1994-prezent); European Mathematical Society (1998-prezent); SINUS Association, etc..

Printre premiile, distincțiile științifice și titlurile primite de prof. univ. dr.Vasile Berinde se numără: premiul Distinguished Research Award of Technical University of Cluj Napoca (în anii 2020 și 2021); medalia și Certificatul centenar de onoare „Gazeta Matematică” ale SSMR (1995); Doctor Honoris Causa al Universității tehnice de stat din Donetsk, Ucraina.

Începând cu anul 1993, prof. univ. dr.Vasile Berindea fost profesor invitat la numeroase universități din străinătate, unde a expus rezultatele cercetărilor realizate: Universiteit Brussel, Belgium, aprilie-iulie 1996, University of Rousse, Bulgaria, august 1997, Technical University Kosice, aprilie 2002, University of Miskolc, martie 2003, Universidad Catolica de Valparaiso, mai 2003, Universitatea Tehnică Lublin, aprilie 2004, International Center for Theoretical Phisics Trieste, noiembrie 2004, St. Istvan University Budapest, mai 2005, Technical University Kosice, aprilie 2007, Centre National pour la Recherche Scientifique, Paris, iunie 2007, Universitatea de Științe Aplicate Viena, aprilie 2008, International Center for Theoretical Phisics Trieste, mai-iunie 2008, Centre National pour la Recherche Scientifique, Paris, iunie-iulie 2008, University of Rousse, Bulgaria, februarie 2010, Technical University Kosice, iunie-iulie 2010.