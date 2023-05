Titlurile de stat FIDELIS prin care Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 3 miliarde lei au debutat la BVB

Ministerul Finantelor (MF) a atras 716 milioane lei si, respectiv, 473 milioane euro (valori însumând 3 miliarde lei – 618,4 milioane euro), prin prima ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori București (BVB). Listarea titlurilor de stat la Bursa de Valori București a avut loc ieri, 18 aprilie și astăzi a avut loc deschiderea ședinței de tranzacționare în prezența reprezentanților Ministerului Finanțelor și a echipei consorțiului de intermediere, pentru a marca debutul titlurilor de stat la bursă.



Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor, a declarat: „Parcursul de aproape 3 ani al ofertelor de titluri de stat FIDELIS este dovada de netăgăduit a încrederii investitorilor persoane fizice în instrumentele lansate de Ministerul Finanțelor pentru acest Program dedicat populației. În prima ediție din acest an, am reușit să completăm cu succes partea de economisire/investire a Programului FIDELIS cu o componentă socială și umană, oferind pentru prima dată o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge, peste 1000 de donatori investind peste 164 mil. lei. Atractivitatea acestei tranșe dedicate a confirmat că românii sunt conștienți și de impactul pozitiv generat de donarea de sânge și astfel dornici să se implice în mod civic, sprijinind pe cei aflați într-o situație dificilă, critică de cele mai multe ori. Suntem mândri de parteneriatul extraordinar dintre Ministerul Finanțelor și ROCK FM - emisiunea «Morning Glory cu Răzvan Exarhu» în sprijinul campaniei «România are sânge de rocker», și da, tranșa pentru donatori a dovedit că România are sânge și de investitor. Această primă ediție FIDELIS din 2023 a atras cea mai mare sumă investită de către populație în astfel de instrumente, comparativ cu celelalte 11 ediții anterioare și intenționăm să continuam acest demers cu caracter social în viitorul apropiat cu sprijinul partenerilor noștri".



Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB, a declarat: „Suma atrasă de Ministerul Finanțelor prin această ofertă este impresionantă și demonstrează că investitorii sunt dispuși să-și plaseze banii atunci când li se oferă oportunități de investiții. Totodată, subscrierile din tranșa dedicată donatorilor arată că investitorii sunt dispuși să își și ajute semenii. Felicităm întreaga echipă care a lucrat pentru această emisiune de titluri de stat, pentru că munca lor și implicarea în campania Rock FM de susținere a donării de sânge au demonstrat că universul financiar nu este numai despre bani, ci și despre oameni, despre a ne uita cu mai multă atenție la cei de lângă noi".



Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București, a declarat: „Piața de capital s-a maturizat în ultimii ani, iar dovezile se văd atât prin creșterea numărului de investitori, inclusiv în perioade cu volatilitate ridicată și incertitudini, cât și prin derularea cu succes a celor peste 160 de runde de finanțare, în care s-au plasat aproape 7 miliarde de euro. Ne-am propus să le oferim investitorilor cât mai multe instrumente pentru a tranzacționa și pentru a-și administra portofoliile, iar titlurile de stat Fidelis sunt foarte utile atât pentru investitorii începători, cât și pentru cei mai vechi în piață, mai ales în perioada aceasta cu inflație ridicată și incertitudini în ceea ce privește evoluția economiei. Ne bucură succesul acestei noi emisiuni și felicităm echipa Ministerului pentru implicarea în acest scop umanitar al donării de sânge, precum și sindicatul de intermediere pentru munca depusă pentru succesul tuturor emisiunilor Fidelis".



Daniela Secară, Directorul General al BT Capital Partners, a declarat: „Cu fiecare oportunitate pe care o oferim investitorilor ne convingem că aceștia câștigă cunoștințe, experiență și încredere în instrumente și în instituțiile pieței de capital. Ne bucurăm de atragerea unei sume impresionante de fonduri pentru Ministerul de Finanțe și de impactul social inovativ pe care tranșa donatorilor l-a avut la această ediție. De asemenea, ne dorim ca tradiția emisiunilor să continue și optimizarea portofoliilor de investiții sau economisirea la randamente atrăgătoare să devină o practică pe care piața de capital se poate dezvolta în viitor".



Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investiții și Piețe de Capital din cadrul Alpha Bank România:„Titlurile de stat oferite în cadrul programului Fidelis și-au dovedit încă odată popularitatea în rândul investitorilor de retail, prima ediție din 2023 reușind să capteze din nou interesul acestora și să confirme din nou importanța acestui instrument pentru ecosistemul financiar local. Inițiativa Ministerului Finanțelor de a stimula donarea de sânge printr-o tranșă dedicată donatorilor a fost recepționată pozitiv de investitori și ne bucurăm că împreună cu Bursa de Valori București și partenerii din consorțiu am reușit să sprijinim acest demers civic atât de necesar în societatea românească".



Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale, a declarat: „Titlurile de stat Fidelis au devenit deja un instrument cu o pondere semnificativă în structura de finanțare a statului român, iar din perspectiva investitorilor persoane fizice reprezintă un instrument indispensabil în optimizarea deciziilor de management de portofoliu și de alocare a activelor, mai ales în condițiile unei vizibilități mai reduse în ceea ce privește dinamica dobânzilor și a condițiilor generale de pe piețele financiare. Emisiunile Fidelis au și o contribuție notabilă în ceea ce privește dezvoltarea bazei viitoare de investitori de retail activi pe piața de capital, achiziția de titluri de stat ce pot fi tranzacționate la BVB reprezentând pentru unii dintre subscriitori primul contact cu investițiile în valori mobiliare".



Valentin Popovici, Director Executiv Piețe Financiare BCR, a declarat: „Suntem parteneri pentru Ministerul Finanțelor, care prin derularea acestei emisiuni Fidelis aduce valoare în comunitate prin încurajarea unui comportament responsabil în raport cu banii, dar și cu sănătatea publică. Ne bucurăm să susținem o nouă emisiune de titluri de stat destinată exclusiv populației, cu atât mai mult cu cât rolul nostru comun este să democratizăm accesul la instrumente investiționale și să oferim o cât mai bună înțelegere a produselor financiare și a pieței de capital. În plus, acest demers are un impact cu atât mai mare cu cât a îmbinat educația financiară cu educația pentru sănătate, prin solidaritate și conștientizarea importanței donării de sânge".