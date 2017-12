Titu Neague a construit o casă pentru doi bătrâni

Mai rar se întâmplă să vezi în ultima perioadă gesturi caritabile făcute fără ca „bunul samaritean“ să aştepte ceva în schimb. Şi asta în condiţiile în care, în perioadă de criză, e greu să supravieţuieşti şi cu atât mai puţin să mai faci şi lucruri bune pentru persoanele nevoiaşe. Pentru că are cu ce, pentru că poate şi, mai ales, pentru că a vrut să facă o faptă bună, primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, a construit, de curând, din fonduri proprii, o casă pentru doi bătrâni cărora li se prăbuşise o parte din locuinţă. Vârstnicii locuiesc în satul Lanurile, localitate arondată comunei Bărăganu. Bătrânii, uitaţi de lume şi de soartă, fără venituri, fără copii pe care să se poată sprijini la bătrâneţe, rămăseseră fără casă înainte de sărbătorile de Crăciun. „Casa era foarte veche şi în timp s-a deteriorat în aşa fel încât partea de nord s-a prăbuşit. Au rămas cu o cameră în care înainte depozitau tot felul de lucruri şi în care acum erau nevoiţi să locuiască. Dacă ar fi început să ningă, cu siguranţă, casa (sau ce a mai rămas din ea) ar fi căzut pe ei şi cine ştie cum ar fi fost prinşi sub dărâmături. Singurul lor venit era provenit de la vecini şi de la oamenii din sat pe care îi mai ajutau la diverse treburi. Sunt oameni amărâţi, cu suflet bun, care meritau tot sprijinul“, a declarat Neague. În curând, cei doi bătrâni se vor muta într-o casă nouă, construită din BCA, care are o bucătărie şi o cameră, cu tâmplărie nouă şi aproape tot ce le mai trebuie celor doi. „Nu există cuvinte ca să-i mulţumim primarului pentru gestul pe care l-a făcut. Ne bucurăm enorm că vom avea o casă în care să ne putem petrece restul zilelor în condiţii decente“, a spus Vasile Clapă. Vârstnicii, de 73, respectiv 70 de ani, au rămas, din lipsa banilor, chiar şi fără acte de identitate, dar primarul a spus că îi va ajuta să-şi facă altele.