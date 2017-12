Titularizarea, o loterie cu puţine şanse de câştig

Titularizarea nu mai este ce era pe vremuri: suficiente catedre libere şi cerinţe la fel de multe! Acum, concursul de ocupare a catedrelor vacante a devenit mai ceva ca o „loterie”. Rişti, dar nu ştii dacă şi câştigi! Intri în joc, completezi un bilet şi speri să prinzi potul cel mare. Aşa se întâmplă şi cu dascălii care vor să obţină un post „bun” în sistem, adică titularizabil (să aibă viabilitate dată de şcoală de cel puţin patru ani) şi aproape de casă. Din păcate, profesorii responsabili şi conştienţi de meseria pe care şi-au ales-o (chiar dacă lefurile sunt mult prea mici) studiază intens pentru examen şi obţin note mari, însă ajung să predea în mediul rural, la zeci şi chiar şi peste o sută de kilometri distanţă, deoarece piaţa educaţională oferă prea puţine posturi titularizabile la oraş. Ba chiar, la unele materii, ele sunt inexistente. De exemplu, la Constanţa, la Concursul de Titularizare din acest an, la limba şi literatura franceză s-au luat două note de 10, dar, deşi profesorii au „strălucit” la această materie, n-au avut de unde să aleagă posturi în oraş pentru că... n-au fost! Au trebuit să se mulţumească cu posturi titulare doar în mediul rural. Au luat nota maximă, au demonstrat că pot fi profesori adevăraţi, că au ce-i învăţa pe copii, însă degeaba. Şi nu sunt singurii nemulţumiţi. Sunt şi profesori care au obţinut note de 9, 8 sau 7 şi au rămas pe dinafară. Aceeaşi situaţie am întâlnit-o şi la limba şi literatura română: niciun post existent în oraş, toate în mediul rural! În plus, mult prea mulţi candidaţi pe un număr prea mic de posturi titulare.

UNUL DINTRE MOTIVELE PENTRU CARE SUNT PUŢINE CATEDRE ESTE FAPTUL CĂ NUMĂRUL POPULAŢIEI ESTE ÎN CONTINUĂ SCĂDERE.

Inspectorul şcolar de specialitate în managementul resurselor umane din cadrul ISJ, prof. Alina Codreanu, a declarat că faţă de anul trecut sunt mai puţine posturi disponibile tocmai din cauza scăderii populaţiei.

FĂRĂ POSTURI LA ORAŞ De la an la an, şedinţele publice pentru repartizarea posturilor vacante au ajuns adevărate pietre de moară şi dezamăgiri în lanţ pentru dascăli. În fiecare an, mulţi trebuie să treacă prin acelaşi calvar: emoţii, îngrămădeală, nervi şi... neîmpliniri. Aşa s-a întâmplat şi vineri, când au fost organizate primele şedinţe publice de repartizare a posturilor pe perioadă nedeterminată de la cele şapte centre pe discipline unde s-a dat Titularizarea, la Constanţa. Tensiune mare, căldură şi o sală neîncăpătoare pentru zeci de învăţători constănţeni care aşteptau să fie repartizaţi pe post la Centrul de concurs de la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”. Unii candidaţi au renunţat la postul repartizat din cauza distanţei de domiciliu. Un exemplu este o tânără învăţătoare din Constanţa, care a obţinut media 9,36 şi singura opţiune ce i-a rămas, după ce colegele cu medii mai mari au primit posturile mai apropiate de oraş, era să predea la peste 50 de kilometri depărtare de oraş. În această situaţie, ea a declarat că se va prezenta la şedinţa publică din 14 august, când vor fi repartizate catedrele netitularizabile, chiar dacă media sa nu a fost foarte departe de 10. „Atunci cu siguranţă voi avea şanse să obţin un post în oraş, chiar dacă va fi pentru o perioadă limitată de timp. Din păcate, anul viitor trebuie să o iau de la capăt şi să dau din nou examen, cu speranţa că voi obţine un post titular în apropiere de casă”, a declarat învăţătoarea.

CADRU DIDACTIC DE NOTA 10 Au fost şi profesori fericiţi. Florentina Marin a obţin media 10 la Titularizare şi a fost primul cadru didactic căruia i s-a repartizat un post de învăţător acolo unde şi-a dorit, la Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” din Constanţa. Conform Metodologiei, solicitarea ei a fost acceptată şi, prin urmare, a primit decizia ISJ împreună cu dosarul pentru repartizare la unitatea solicitată. „Eu lucrez de 18 ani în învăţământ, dar am avut patru ani de pauză. Am născut şi am fost în concediu de maternitate. Acum am doi copii. În perioada în care n-am lucrat, am urmat cursurile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. La pregătirea examenului de Titularizare m-a ajutat foarte mult şi faptul că mi-am dat anul acesta şi examenul de licenţă şi n-a mai trebuit să învăţ prea mult, doar am trecut prin materie”, a declarat noua învăţătoare a Şcolii Gimnaziale nr. 18 „Jean Bart”.

ÎN AŞTEPTAREA ŞEDINŢEI PUBLICE DIN 14 AUGUST... La şedinţa pentru repartizarea catedrelor pentru învăţători de la Centrul de concurs Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu” s-au prezentat 74 de profesori care au obţinut medii peste 7, pe doar 35 de posturi titulare, cele mai multe în mediul rural. Inspectorul şcolar general adjunct din cadrul ISJ, prof. Mircea Vrană, a declarat că, în general, după prima şedinţă publică se repartizează toate posturile titulare, indiferent dacă dascălii sunt la ţară sau la oraş. „Şedinţele publice de vineri s-au derulat normal. O să fie muncă mai multă la cele din 14 august, pentru că vor fi prezenţi şi mai mulţi profesori. Vor veni şi cei cu note peste 7 care nu au obţinut o catedră, fie că au refuzat, fie că nu au avut posturi vacante, dar şi cei netitularizabili (cu note peste 5 şi până-n 7 - n.r.). De asemenea, comisiile vor fi solicitate şi de profesorii netitularizabili care vor accepta să profeseze în mai multe unităţi de învăţământ, tocmai pentru a completa norma didactică”, a declarat inspectorul general adjunct. Reamintim că numărul total al cadrelor didactice care au obţinut note peste 7 (deci titulari) a fost de 463, pe cele 169 de catedre disponibile (92 în mediul urban).