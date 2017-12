Toader îi reaminteşte lui Preda cum a ajuns europarlamentar

Liderul grupului PDL din Camera Deputaţilor, Mircea Toader, a taxat dur, vineri, remarca lui Cristian Preda referitoare la rezultatele proaste în alegeri obţinute de unele filiale pedeliste: “Cât e de bun Toader, Teo Trandafir sau cine vreţi, fără suportul politic al partidului nu câştiga niciodată un colegiu. Să fie foarte clar pentru toţi colegii mei, de astăzi şi de viitor. Cristi Preda niciodată nu ajungea europarlamentar dacă nu era pe lista partidului şi nu era pe locul 1, 2 sau 3 (...) fiindcă s-a urcat el în vârful acestei liste, pus de partid, e adevărat. Sigur, contează potenţialul candidatului, contează cât este de bun, dar în sensul de a se lipi lângă partid sau a trage în jos zestrea pe care o dă partidul”. Deşi Preda nu a făcut nominalizări, între organizaţiile cu rezultate proaste se numără şi cea de la Galaţi, condusă de Toader. Pedelistul a continuat atacurile, spunând despre colegul său de partid că este un bun teoretician, dar nu are experienţă politică: “Cristi Preda încă a rămas cu mentalitatea profesorului de la catedră care face ştiinţă politică. Şi eu am fost profesor de specialitate şi când predam era una, când mă duceam pe vapor era alta. Lui Cristi Preda îi propun să ia cea mai slabă organizaţie, Covasna, şi să o scoată câştigătoare. Şi atunci ne scoatem pălăria. Până atunci, putem comenta. (...) Faptul că nu a activat niciodată cu adevărat într-o organizaţie este motivul pentru care poate să dea asemenea idei, care, din punct de vedere al teoriei politice, or fi bune sau foarte bune. Din punctul de vedere al realităţii, sunt diferite”. În încheiere, Toader i-a transmis lui Preda că aşteaptă de la el soluţii, nu critici.