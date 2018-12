Toader, reacţie la raportul MCV: Are iz politic, multe interese şi foloseşte standarde duble

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că în opinia sa, raportul MCV are iz politic, are multe interese şi că foloseşte standarde duble, raportându-se la „obiective mobile mişcătoare”.

„Raportul, în opinia mea, şi îmi pare rău să spun, de când sunt ministru, nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicaţiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtru de la Ministrul Justiţiei. De data aceasta, tind să cred că raportul are iz politic, are multe interese. Raportul foloseşte standarde duble şi se raportează la obiective mobile mişcătoare”, a declarat Tudorel Toader.

Toader a mai subliniat că e verificată fiecare recomandare din raport.

„Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte. Îi dăm vocaţia juridică pe care recomandarea o are. Să nu vă imaginaţi că o recomandare poate să aibă putere juridică peste legea naţională. (...) Le evaluăm, le luăm în considerare, le respectăm pentru această grilă, pentru că eu, personal, nu ca ministru, ca jurist, am mari semne de întrebare când ni se spune în MCV: suspendaţi procedura de revocare și opriţi procesul de legiferare. Este cam mult şi iese din tiparul MCV”, a mai spus Toader.

Precizările vin după ce Comisia Europeană a anunţat că adoptarea legilor justiţiei şi presiunile asupra independenţei sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor înregistrate de România. În raportul MCV se recomandă suspendarea procedurilor în cazul procurorilor de rang înalt.