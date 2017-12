Toader: Sigur că sunt mult mai multe vizite. Sunt și rapoarte nedesecretizate

Ministrul Justiției Tudorel Toader a publicat lista cu persoanele care au vizitat arhiva SIPA. El a spus că mai există un raport care are caracter de secret de stat.

"Din acea listă se află cine, în mod fizic, a intrat în arhivă și cine cunoaște adevărul din arhivă. Până acum era o necunoscută. Iată că avem lista cu persoanele care cunosc secretele din arhivă. Nu știu de ce nu s-au consemnat datele din 2006. Cel mai simplu este să vă spună cei care au guvernat și gestionat arhiva în acel moment. Toate cele 22 de vizite nu sunt 22, de fapt, sunt mult mai multe. Cele pe care le-am enumerat sunt 22 pe baza ordinelor pe care le-am trecut eu acolo. Sigur că sunt mult mai multe vizite. Sunt și câteva rapoarte pe care nu le-am desecretizat încă. Sunt două din care veți afla și mai multe informații și sigur, mai multe vizite. Unul dintre rapoarte are caracter de secret de stat. Secretele de stat nu intră în competiția ministrului de a le desecretiza, ci trebuie inițiată o hotărâre de guvern. (...) Este păcat să distrugem arhiva SIPA. Cum să o distrugem? Este un segment din istoria plăcută sau mai puțin plăcută a justiției. Arhiva SIPA are în ea documente privind activitățile desfășurate de către funcționarii cu statut special. În plus, arhiva SIPA are probabil și elemente care țin de viața privată, elemente pe care le vom respecta și pe care nu le vom divulga", a zis ministrul.

Ministerul Justiției a publicat, joi, lista celor care au vizitat arhiva SIPA, printre numele care apar pe aceasta figurând cel al Laurei-Iulia Scântei, vicepreședinte al Senatului, și cel al lui Horia Georgescu, fost șef al ANI.

"Arhiva SIPA a fost desființată prin HG nr. 127/26.01.2006. După desființarea arhivei, un număr de 22 de 'vizite' au fost consemnate în 22 de procese-verbale întocmite 'cu ocazia sigilării/desigilării spațiilor în care a fost depozitată arhiva'. Cele 22 de procese-verbale consemnează data vizitei, Ordinul ministrului Justiției prin care a fost permis accesul în arhivă, componența comisiei, semnătura membrilor comisiei, precum și mențiunea 'După verificarea și inspectarea stării documentelor în vederea desfășurării pe viitor a lucrărilor comisiei s-a procedat la sigilarea ferestrelor, resigilarea ușilor celor două camere, precum și a ușii de acces la acestea', indicându-se și numărul sigiliului folosit", se precizează în documentul publicat de Ministerul Justiției.