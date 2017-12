Toamna aceasta se poartă pielea de… ciocolată

În centrul dvs. funcţionează un studio de bronzare de clasă occidentală, cu aparate recent apărute pe piaţa de specialitate...

Avem un studio de bronzare pentru care orice clinică de lux din lume ar arăta un interes maxim. În Centrul nostru s-a făcut o investiţie de multe sute de mii de euro pentru aparatură. Clienţii noştri beneficiază de metode inovatoare în domeniile de activitate, sistemele tehnice fiind ultimele apărute pe piaţa medicală. În privinţa studioului de bronzare, am marea plăcere de a spune că cei ce au intrat în aparatele noastre au simţit pe propria piele cît de departe a ajuns ştiinţa şi cît de bine este să îţi schimbi culoarea pielii într-un mod sănătos şi distractiv.

Povestiţi-ne...

Solarul Fantasy înseamnă o bronzare personalizată cu masaj, unde fiecare are soarele său personal. Este un model de ultimă generaţie, în care tehnica integrează nobleţea formei şi confortul medical. Studioul de bronzare lucrează complet deschis, fiind evitate astfel orice neplăceri legate de o posibilă claustrofobie. Totodată, existenţa unui sistem de ventilaţie performant anulează riscul unei încălziri deranjante. Trebuie spus că puterea lămpilor UV este reglabilă, timpii de expunere fiind echilibraţi în funcţie de fiecare tip de piele, totul conducînd la obţinerea unui bronz “de cinema”, nu doar frumos, ci şi persistent. Aparatul este complet computerizat, controlat prin manevre de tip touch screen, dar şi prin comandă vocală. Ceea ce înseamnă că, prin intermediul unui sistem de sinteză vocală, aparatul ştie cînd să-l atenţioneze pe utilizator că trebuie să-şi schimbe poziţia sau să se ridice. Solarul Fantasy este prevăzut şi cu un sistem de sunet, care asigură un ambient plăcut.

Cine doreşte să fie creol în această toamnă, intră în acest solar...

Nu imediat, aşa cum v-am spus, noi lucrăm şi estetică pe suport medical. Cine apelează la beneficiile Solarului Fantasy începe programul de bronzare după efectuarea testării tipului de piele, făcută în termeni profesionali (testările sînt incluse în preţul şedinţelor), pentru a se vedea cît îi permite baza genetică să-şi coloreze pielea. Pentru o bronzare uniformă şi sănătoasă, la fiecare şedinţă se urmăresc schimbările de nuanţă şi reacţia pielii.

Vorbiţi-ne şi despre Hydration Station.

Hydration Station este un aparat recent lansat pe piaţa medicală, este un sistem tehnologic de marcă, ce costă îndeajuns de mult încît doritorii să nu şi-l poată achiziţiona uşor. Noi ni l-am dorit foarte mult, deoarece este o bijuterie a inovaţiilor din acest domeniu.

Descrieţi-ni-l.

Solarul Hydration Station (bronzare umedă fără expunere la soare) este primul SPA din lume care bronzează cu raze UV modificate. Inclusă în program de spa-wellness, intrarea în studioul de bronzare este precedată de o evaluare a epidermei fiecărei persoane, în vederea stabilirii tipului de piele. Personalizarea tipului de piele se face în termeni medicali, sănătatea fiind baza pe care este lucrată frumuseţea ciocolatie a nuanţei de bronz dorit. Aparatul dispune de o tehnică avansată de bronzare, care prepară şi protejează pielea în vederea obţinerii unei culori naturale, uniforme şi seducătoare, care să dureze o lungă perioadă de timp. Solarul dispune de căldură radiantă, cea care oferă o bronzare accelerată. Este vorba despre o energie dinamică, similară celei emise în mod natural de soare, transmisă la acelaşi nivel de frecvenţă cu cel al corpului uman. Căldura radiantă este absorbită de către apă, ştiut fiind că organismul uman este compus din aprox. 90% apă. Efectele sînt obţinute prin modalităţi minuţios studiate de specialisti din Occident, fiind urmăriţi doi factori: schimbarea culorii pielii şi efectuarea acestui lucru printr-un proces de hidratare ideal.

Aşadar, vorbim despre un solar medical în care intrăm nu doar pentru frumuseţe, ci şi pentru sănătate...

Evident. Hydration Station măreşte capacitatea de penetrare a tuturor produselor de îngrijire a pielii şi a ingredientelor active ale acestora. Este bine de ştiut că se dobîndeşte o bronzare mai accentuată cînd Hydration Station este folosit înaintea expunerii la razele UV, rezultatele fiind mai uniforme şi mai persistente în timp. Totodată, hidratarea este esenţială pentru persistenţa în timp a bronzului. Cu fiecare experienţă în acest solar, pielea este transformată de puternicele proprietăţi ale aburului. Pe măsură ce căldura radiantă stimulează pielea, aburul devine un agent de curăţare naturală pentru piele, pregătind-o pentru o mai puternică penetrare şi absorbţie, echilibrînd PH-ul pielii şi rehidratînd pielea uscată în urma bronzării. Fiecare şedinţă în acest aparat este însoţită de folosirea sistemului Oxigen Science, care îmbunătăţeşte în mod radical textura pielii şi tonusul acesteia, pregătind-o pentru absorbţia ingredientelor - Coenzima Q10, vitaminele A,E,C, colagen şi elastin. Aceste ingrediente sînt obţinute din plante şi uleiuri aromatice esenţiale, sînt extracte de ceai verde, de alge şi fructe tropicale. Tratamentul este însoţit de cromoterapie (pentru relaxare, energizare, echilibrare), masaj, climatizare la nivelul feţei. Totul se petrece într-o ambianţă placută, oferită de sistemul audio stereo.

Ce le oferiţi celor care vor să aibă un bronz foarte accentuat?

Ajunge ca persoana interesată să spună operatorului nostru ce-şi doreşte. El compune programul, care poate fi unul prelungit, în urma căruia se realizează un bronz ce durează mai mult de un an. Aşadar, dacă doriţi să fiţi mulatru pentru o perioadă de un an - un an şi jumătate, apelaţi la noi...

În prezent, după vara abia încheiată, cine mai vine la studioul de bronzare?

Vin persoane care au fost foarte ocupate şi nu au avut timp să meargă la plajă; vin tineri care îşi doresc un look nou, exotic; vin persoane care vor să aibă un bronz strălucitor de Crăciun şi de revelion.