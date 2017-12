Toamna aduce cheltuieli mari pentru Primărie

Toamna nu e un motiv de bucurie pentru primari. Situaţia din administraţiile publice locale, după concedierea unei părţi din angajaţi şi după reducerea salariilor bugetare cu 25%, devine critică odată cu răcirea vremii şi începerea anului şcolar pentru că înseamnă cheltuieli mai mari pentru autorităţile locale. Primăria comunei Vulturu, asemeni multor primării constănţene cu număr mic de locuitori şi implicit cu un buget local mai mic, face faţă cu greu cheltuielilor, dar şi nemulţumirilor angajaţilor după reducerea salariilor. Primarul comunei, Eugen Berbec, nu ştie cum să procedeze pentru ca situaţia angajaţilor săi să fie mai bună şi se simte legat de mâini pentru că nu poate interveni. „Lumea numai chef de muncă nu are! Toţi angajaţii sunt cu moralul la pământ din cauza salariilor mici. Nu ştiu ce o să facem dacă criza asta va continua. Avem cheltuieli mai mari decât veniturile, iar oamenii nu mai vin să-şi achite taxele locale pentru că nu au cu ce le plăti. E o situaţie fără predecent. Luna asta am avut cu ce plăti salariile angajaţilor, în octombrie vom vedea ce vom face”, a declarat primarul din Vulturu. Edilul e preocupat şi de faptul că începe să se instaleze vremea rece, iar contravaloarea facturilor la utilităţi va creşte, ceea ce înseamnă cheltuieli şi mai mari pentru Primărie. Paradoxal, cum se întâmplă încă de la începutul anului, când a crescut valoarea taxelor şi impozitelor locale şi apoi au scăzut salariile, Guvernul a redus din banii pe care trebuie să-i acorde trimestrial administraţiilor publice, neluând în calcul cheltuielile fiecărei autorităţi în parte. Odată cu venirea anotimpului ploilor, efectele măsurilor guvernanţilor nu vor întârzia să apară, mai ales că principala sursă de venit a primăriilor erau încasările din taxele şi impozitele locale, care, în acest an, se anunţă mai scăzute ca niciodată.