Toamna se pune România pe butuci

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian a declarat că, în actuala formulă, Guvernul va aduce România în incapacitate de plată în toamna acestui an, în condiţiile în care deficitul bugetar pe primele 5 luni este deja dublu faţă de estimări. „Există câteva riscuri majore. Primul risc este depăşirea deficitului, pe care noi o socotim inevitabilă în acest moment cu acest guvern. A doua este dificultatea de a se finanţa cu dobânzi mari şi înglodând ţara în datorii şi a treia este riscul incapacităţii de plată în septembrie-octombrie. De altfel, noi estimăm că viaţa acestui Guvern se va încheia în lunile septembrie-octombrie, când va exista riscul real al intrării României în incapacitate de plată şi când va fi nevoie de un alt guvern care să dea o credibilitate suplimentară”, a afirmat Vosganian. El a subliniat că PNL a solicitat de urgenţă o rectificare bugetară în condiţiile în care actualele previziuni arată că deficitul bugetar va depăşi 8%. „Potrivit evaluărilor noastre, rezultatele la 5 luni arată că România s-ar fi îndreptat, fără aceste măsuri, către un deficit de 10-15% din PIB. Impactul acestor măsuri este şi ineficient/.../ şi insuficient. Deficitul la 5 luni este mai mare decât 50% din deficitul pe întregul an şi, cum există deja o asimetrie, arată că chiar şi cu aceste măsuri deficitul va depăşi 8% din PIB. Am solicitat rapid o rectificare bugetară, văd că Guvernul ne duce cu zăhărelul. Urgent de tot e nevoie de o rectificare pentru a vedea modul în care Guvernul priveşte încheierea exerciţiului bugetar, în felul în care este decis să guverneze”, a spus liderul liberal. Vosganian a mai afirmat că până la finele acestui an România va ajunge la o datorie publică de 50 de miliarde de euro, iar în 2011 ţara va intra în „culoarul de alarmă” pentru că va avea o datorie publică de 40-50% din PIB.Pentru a evita un dezastru financiar, vicepreşedintele PNL susţine că Guvernul Boc trebuie să cadă până cel târziu în septembrie-octombrie, când se mai poate repara ceva pe exerciţiul bugetar 2010”.