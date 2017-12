Toată muzica trupei The Doors, disponibilă online

Catalogul muzical al celebrei trupe americane de rock, compus din şase albume de studio, va fi disponibil pentru descărcare online contra cost. Membrii supravieţuitori ai trupei, clăparul Ray Manzarek, chitaristul Robbie Krieger şi toboşarul John Densmore, şi-au dat acordul ca toate cele şase albume, printre care se numără "The Doors", "Strange Days" şi "Waiting for the Sun", să fie puse la dispoziţia fanilor online. Luna trecută, cîntăreţul britanic de pop Elton John a făcut acelaşi lucru, punînd la dispoziţia fanilor săi catalogul său muzical în format digital, ce cuprinde peste 30 de albume, cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Trupa The Doors, fondată în anul 1967, la Los Angeles, este celebră pentru mai multe hituri rock, precum "Light My Fire", "The End", "Riders on the Storm". Grupul nu a supravieţuit mult timp după moartea solistului Jim Morrison, în 1971, la Paris, la vîrsta de 27 de ani. Ray Manzarek, de 68 de ani şi Robbie Krieger, de 61 de ani, au format în 2002 trupa The Doors of the 21st Century, pe care au rebotezat-o Riders on the Storm după ce cel de-al treilea membru supravieţuitor al The Doors, toboşarul John Densmore, i-a dat în judecată. Acesta a refuzat exploatarea comercială a moştenirii artistice a grupului original.

Trupa The Doors reuşeşte şi în prezent să vîndă peste un milion de albume pe an în lumea întreagă. În martie, The Doors a primit o stea la Hollywood, pe celebrul Bulevard al Faimei, la 40 de ani de la fondare.