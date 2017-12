Toată viața se scumpește, de la 1 octombrie!

Facturile la energie electrică și gaze, precum și prețul carburanților la pompă se vor majora din nou, de la 1 octombrie, ceea ce va produce un val de scumpiri în lanț pentru cele mai multe produse și servicii, în special pentru alimente. În plus, cresc și ratele la bănci - indicatorul Robor la trei luni a crescut și vineri, de la 1,46 la 1,58% (față de 0,87% în ianuarie). Astfel, la energia electrică, arbitrul pieței, ANRE, a decis că, de la 1 octombrie, tariful pentru consumatorii casnici crește cu 0,03 lei/kWh; la un consum lunar de 100 kWh, românii vor plăti în plus 3,45 lei. De asemenea, prețul gazelor va crește cu 6% în trimestrul patru, decizia urmând să fie aprobată (și luată) săptămâna viitoare. Nu putem uita, desigur, majorarea supraaccizei la carburanți - plus 0,16 lei/litru la 15 septembrie și încă o dată așa la 1 octombrie. La 15 septembrie, carburanții s-au scumpit imediat cu circa nouă bani pe litru. Evident, dacă se scumpesc curentul electric, gazele naturale și carburanții, produse folosite în masă de agenții economici, se scumpește TOTUL. Dacă activitatea economică devine mai scumpă cu 2 - 3%, prețurile finale la raft ar putea crește cu 5 - 6%. În cazul alimentelor, cele mai sensibile la astfel de mișcări sunt carnea, laptele și pâinea.