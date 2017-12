Toate drumurile din județul Constanța, închise! Ce spun autoritățile

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au anunțat, printr-un comunicat de presă, măsurile dispuse în urma avertizării de cod roșu de viscol. Redăm integral comunicatul:

"Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta, din ordinul Prefectului, a hotarat, in aceasta dimineata, din cauza conditiilor meteo extreme, sa inchida toate drumurile judetene si cele nationale.

Reprezentantii Consiliului Judetean Constanta, precum si cei ai Regiei Autonome de Drumuri si Poduri se afla in teren, unde patruleaza de la un cap la altul judetul pentru deszapezirea drumurilor. Echipajele regiei imprastie cantitati importante de material antiderapant.

Mai mult, echipajele de interventie ale RAJDP asigura permanenta in toate localitatile din vecinatatea sectiilor regiei de la Cuza Voda, Baneasa, Topraisar, Tariverde, Harsova, Cheia si Dumbraveni, intervenind la solicitarile primariilor. De asemenea, locuitorii judetului pot anunta cazurile de urgenta la dispeceratul central al RAJDP: 0241 693 527, 0735/008802, precum si la Consiliul Judetean Constanta telefon: 0241488404.

Drumurile judetene vor fi deschise in momentul in care Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta va considera ca se poate circula in conditii sigure.

Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, face apel, inca o data, catre toti locuitorii judetului sa nu paraseasca in aceasta perioada localitatile de domiciliu evitand astfel situatiile periculoase."