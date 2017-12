Toate persoanele cu dizabilităţi vor primi dispozitivele medicale de care au nevoie

Senatorul PSD Nicolae Moga, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi al unei echipe formate din reprezentanţi ai mai multor instituţii publice constănţene, precum Direcţia Generală de Protecţia Copilului şi Asistenţă Socială, Casa de Pensii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale şi Direcţia Sanitar-Veterinară, continuă să sprijine persoanele aflate în suferinţă din judeţul Constanţa. Mai multe persoane care nu se pot deplasa singure au primit, ieri, un strop de speranţă în lupta pentru o viaţă mai bună, fiindu-le puse la dispoziţie dispozitivele medicale de care au nevoie. Alături de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, senatorul social-democrat a înmînat, ieri, la Cernavodă, Ion Corvin, Seimenii Mici şi General Scărişoreanu, 14 fotolii rulante, opt proteze modulare de coapsă, o orteză, patru bastoane şi şase cîrje, unor persoane cu deficienţe locomotorii.

Dispozitive medicale pentru 126 de persoane cu dizabilităţi

Unul din cele mai impresionante cazuri este la Cernavodă. Alexandra Crăciun, în vîrstă de 74 de ani, mamă a 12 copii, suferă din cauza unui diabet evoluat, ale cărui complicaţii i-au determinat pe medici să-i amputeze un picior. Femeia a spus că, după ce a rămas cu un singur picior, depindea de ajutorul celor din jur dar acum crede că proteza modulară şi fotoliul rulant primite îi vor face viaţa mult mai uşoară. „De acum încolo voi reuşi să ies singură la aer. Acum pot să mă plimb fără să mai depind aşa de mult de cei din jur”, a spus Alexandra Crăciun, mulţumită că de acum înainte viaţa sa se va schimba radical. Moga a declarat că, prin programul CJC, în urma dosarelor întocmite ca urmare a cererilor de pe raza Colegiului Senatorial 2, în total, 126 de persoane vor beneficia de dispozitive medicale. Un alt caz rezolvat prin intermediul senatorului PSD este cel al lui Constantin Motoloiu, în vîrstă de 63 de ani, din Cernavodă, care, deşi din 2001 a rămas fără un picior din cauza artrozei, nu a beneficiat de o proteză pînă acum, iar iniţiativa senatorului şi ajutorul preşedintelui CJC au venit ca o mană cerească pentru el. Omul a avut ocazia să-şi testeze pe loc proteza, primind ajutor specializat de la un tehnician ortoprotezist de la o firmă de proteze din Bucureşti. Preşedintele CJC a fost impresionat de dorinţa de viaţă a vîrstnicului. „Oamenii nu ştiu cui să se adreseze cînd vine vorba de problemele de sănătate cu care se confruntă. Nu ştiu la cine să apeleze din cauza birocraţiei”, a declarat Nicuşor Constantinescu. „Este grav că legislaţia în vigoare nu a fost aplicată pînă acum. În lege se spune că orice cetăţean cu grad de handicap beneficiază, în funcţie de handicap, de proteză, cîrjă, laringofon etc. Dar, de la dreptul pe care îl are ca cetăţean pînă la a-l obţine, e cale lungă. Eu am trecut printr-un accident şi am fost imobilizat doi ani. Proteza este, pentru aceste persoane, la fel de accesibilă ca şi mersul pe lună. Derulăm acum o acţiune în tot judeţul, prin care asigurăm proteze tuturor celor care au nevoie. Pînă la sfîrşitul anului, toate persoanele cu dizabilităţi din judeţ vor primi proteze”, a declarat preşedintele CJC.

Tînără de 22 de ani, imobilizată la pat de opt ani

Din multitudinea de cazuri care au primit, ieri, ajutor, Constantinescu a fost impresionat în mod special de cazul unei tinere de 22 de ani din comuna Ion Corvin, Adriana Badea, imobilizată la pat de opt ani, din cauza unei tumore la coloană. Tinerei i s-a oferit un cărucior. „Am rugat factorii implicaţi să reanalizăm cazul, pentru că este anormal să nu putem face ceva pentru a reintegra în societate o tînără imobilizată de opt ani la pat”, a spus şeful CJC. La acordarea dispozitivelor medicale a fost prezent şi directorul CJAS, Liviu Mocanu, care a vorbit despre faptul că deşi sumele acordate CJAS-urilor pentru furnizarea dispozitivelor medicale au crescut de la 1,3, la 2,5 milioane lei, încă mai este nevoie de bani pentru a acoperi necesarul de proteze şi cărucioare.