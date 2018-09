Toate taxele și impozitele se vor putea plăti online prin ghișeul.ro

Agenţia de Plăti Electronice va încheia parteneriate cu toate băncile din România, astfel încât toţi cei patru milioane de utilizatori de internet banking din ţară să poată plăti taxe şi impozite locale online, prin intermediul platformei ghişeul.ro, a declarat, marţi, George Anghel, director executiv Asociaţia de Plăţi Electronice din România, în cadrul unei conferinţe de presă.



"Ghişeul.roeste cea mai stabilă platformă guvernamentală pentru plata taxelor şi impozitelor locale, care are în prezent circa 350.000 de utilizatori activi, chiar dacă numărul celor care au credenţial este semnificativ mai mare, depăşind 500.000. În egală măsură, avem în România 12 platforme de internet banking, al căror număr de utilizatori este semnificativ mai mare. Astfel, avem în România cetăţeni cu apetit către zona digitală, către zona de online", a spus Anghel.



"Expunerea informaţiilor din ghişeul.ro în aceste platforme va face ca informaţiile care există în ghişeul.ro să ajungă mai uşor şi în siguranţă la aceşti oameni. În plus, această integrare deschide o altă modalitate de plată. Până acum, la ghişeul.ro se putea plăti doar cu cardul, dar de acum încolo trecem la plata cu ordin de plată, cu zero comision atât pentru cetăţeni, cât şi pentru instituţii", a mai spus reprezentantul Agenţiei de Plăţi Online.



Potrivit acestuia, toate dovezile de plată vor fi stocate în sistemul platformei ghişeul.ro, astfel încât oamenii pot schimba oricând banca fără a pierde aceste informaţii.