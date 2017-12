Toate trenurile trebuie dotate cu aer condiționat până în 2017

CFR Călători are în pregătire un amplu program de dotare a trenurilor cu aer condiționat, potrivit directorului general al companiei, Iosif Szentes. ”Pe perioada de vară, au fost foarte multe reclamații referitoare la aerul condiționat. Majoritatea problemelor s-au rezolvat pe parcurs, însă unele chiar nu au putut fi rezolvate, iar în aceste situații s-au luat măsuri de a muta călătorii în alte vagoane, pe locurile rămase libere, unde clima funcționa corespunzător. Să sperăm că aceste deficiențe nu vor mai apărea”, a precizat Iosif Szentes. Un ordin de ministru prevede ca, până în 2017, climatizarea să fie asigurată în toate garniturile, inclusiv în cele de tip Regio. ”Acum avem și fonduri alocate pentru a realiza licitații numai pentru climă și trebuie să mai ținem cont de un lucru care ne presează: din 2017 trebuie să avem toate vagoanele, inclusiv trenurile Regio, cu clima în funcțiune. Este un ordin al ministrului, 723 din 2015, care modifică alt ordin al ministrului Transporturilor, nr. 153 din 2011, care prevede acest lucru, iar noi deja am început pregătirile”, a explicat șeful CFR Călători. Potrivit lui, dotarea unui vagon cu aer condiționat poate ajunge până la 400.000 de lei, dacă nu există instalația. „Dacă este vorba să amenajăm clima într-un vagon care nu este dotat cu instalații, cu țevi etc., suma poate să meargă până în 400.000 de lei. Este o investiție imensă”, a precizat Szentes.

