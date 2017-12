Toboşarul trupei Kings of Leon va deveni tată

Membrii trupei americane Kings of Leon s-au pus pe făcut copii! După Caleb Followill, proaspăt devenit tătic, îi va veni rândul şi fratelui său, Nathan Followill, toboşarul trupei americane. Soţia sa, cântăreaţa Jessie Baylin, este însărcinată şi aşteaptă primul copil. „Vă anunţ cu mândrie că minunata mea soţie, Jessie Baylin, aşteaptă primul nostru copil. Sunt încântat, dar şi îngrijorat. Viaţa este frumoasă”, a scris Nathan Followill pe contul său de Twitter. Nathan Followill, în vârstă de 33 de ani, şi Jessie Baylin, de 28 de ani, s-au căsătorit în 2009. Primul copil al solistului trupei americane, Caleb Followill, s-a născut săptămâna trecută, iar basistul Jared Followill a anunţat la începutul acestui an că s-a logodit cu modelul Martha Patterson, alimentând speculaţiile şi îngrijorările fanilor, care se tem că membrii trupei Kings of Leon vor lua o pauză în carieră pentru a se concentra asupra vieţilor lor private.