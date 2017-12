Todoran, cale liberă către FC Farul

Clasată doar pe locul 10 în clasamentul Seriei 1 la finalul turului actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se pregăteşte pentru o remaniere a lotului în pauza din iarnă. Oficialii grupării de pe litoral au pus deja pe lista neagră zece jucători şi au anunţat o campanie bogată în achiziţii. În fruntea listei se află Dinu Todoran, mijlocaşul în jurul căruia se doreşte formarea unei echipe care să se lupte la promovare. În vârstă de 33 de ani, Todoran a mai evoluat în tricoul Farului în perioada 2004-2008, timp în care a disputat 96 de meciuri, marcând 12 goluri. De-a lungul carierei, mijlocaşul a mai jucat la Petrolul Ploieşti, Astra Ploieşti, Unirea Urziceni, cu care a cucerit titlul de campion, şi Victoria Brăneşti. De ultima s-a despărţit în urmă cu doar câteva zile, fiind declarat vineri liber de contract din cauza restanţelor financiare. „Am ţinut legătura tot timpul cu Todoran şi pot spune că suntem în discuţii avansate. S-a interesat şi dacă vom face alte achiziţii, pentru că-şi doreşte să joace într-o formulă competitivă. Este un jucător de mare caracter, un adevărat profesionist, iar în jurul lui şi al altor jucători de acest gen putem construi o echipă care să se lupte la promovare. În câteva zile se va clarifica şi situaţia băncii tehnice”, spus preşedintele Farului, Marcel Lică.

ÎL AŞTEAPTĂ PE REGHECAMPF. Conducerea grupării de pe litoral speră să desemneze în această săptămână noul antrenor principal, primul pe listă fiind Laurenţiu Reghecampf de la FC Snagov. „Nu am făcut echipa tehnică, urmează să o facem în această săptămână. Este adevărat că am vorbit cu Reghecampf şi discutăm în continuare. El are un contract la Snagov şi trebuie să se decidă. Noi avem aceleaşi proiecte ca el, numai că trebuie să se concretizeze. Nu am nicio variantă de rezervă, dar în clipa în care voi avea un răspuns negativ, voi căuta un alt antrenor”, a declarat patronul Farului, Giani Nedelcu.