Togo s-a retras din competiţie

În urma incidentelor de vineri - atacul armat asupra autocarului echipei - Togo a decis, finalmente, să se retragă de la actuala ediţie a CAN. Un purtător de cuvânt al CAF a declarat că delegaţia togoleză a plecat spre ţară împreună cu cele două victime - antrenorul secund Abalo Amelete şi ofiţerul de presă Stanislas Ocloo. A treia persoană decedată vineri a fost şoferul autocarului, dar el era angolez. Ieri după-amiază Togo a încercat - din nou! - să reintre în competiţie, dar CAF a refuzat să-şi dea acordul pentru reprimirea echipei Togo la CAN 2010. Meciul de deschidere al CAN 2010 s-a încheiat cu un scor incredibil: Angola - Mali 4-4 (Flavio 36, 42, Gilberto 67-pen, Manucho 74-pen./ S.Keita 79, 90+4, Kanoute 88, Yatabare 90+3)! Gazdele au avut 4-0 cu 12 minute înaintea finalului, dar mai vechea noastră cunoştinţă, portarul Carlos - naturalizat angolez acum! - a ”reuşit” să contribuie decisiv la egalarea obţinută de malieni în minutul 94! Ieri s-au disputat două partide: Malawi - Angola 3-0 (Mwafulirwa 17, Kafoteka 35, Banda 48)!!! şi Cote d’Ivoire - Burkina Faso 0-0!!! Victoria reuşită de Malawi este una dintre cele mai mari surprize din istoria competiţiei, Algeria fiind cotată cu a treia şansă la titlu, în timp ce Malawi este în Africa ceva de genul Letonia în Europa! Uriaşă surpriză şi în al doilea meci al zilei, galeria de vedete a ivorienilor - Drogba, Kalou, K.Keita, fraţii Toure - nereuşind să treacă de o modestă echipă precum Burkina Faso.