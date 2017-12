Tokes cere deschis autonomia Ardealului!!!

Vicepreşedintele Parlamentului European, Tokes Laszlo, a declarat, joi, la Universitatea de Vară \"Tusvanyos\", că, dacă o microregiune precum Kosovo şi-a dobândit autonomia la Haga, acelaşi lucru ar fi posibil şi în Ţinutul Secuiesc. \"Trebuie să ieşim în stradă dacă este nevoie. Dacă trebuie, secuimea are nevoie de un model de tip catalan, dar în acel moment UDMR nu va mai fi la guvernare, pentru că am manifesta împotriva lor\", a afirmat Tokes. El a declarat că este convins că va fi autonomie în Ardeal, dar a menţionat că ea se va obţine mai greu, întrucât unii reprezentanţi ai comunităţii maghiare nu mai cred în ea. Tokes a afirmat că fără cooperarea tuturor formaţiunilor reprezentantive ale comunităţii maghiare nu va exista autonomie şi a acuzat UDMR că este principalul vinovat pentru politica exclusivistă pe care a dus-o. \"În afară de UDMR, nu există mântuire - trebuie să îşi dea seama că a greşit, că toată lumea îşi are locul în această cooperare şi în acest sens îi revine o răspundere foarte puternică\", a susţinut el. La rândul său, preşedintele executiv al Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania, Toro T. Tibor, a afirmat că formaţiunea nu este de acord cu segmentarea Ţinutului Secuiesc, afirmând că acesta trebuie să fie o unitate autonomă. \"E momentul ca această adunare să îşi facă auzită vocea în toamnă. Este important să facem uz de toate mijloacele ca să ne păstrăm Ţinutul Secuiesc ca o unitate unitară. Este important să arătăm ce putem în această problematică\", a spus el.