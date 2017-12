Tom Arnold a slăbit de dragul fiului său

Venirea pe lume a primului său copil, anul trecut, l-a determinat pe actorul american Tom Arnold să treacă la fapte mari. Acesta s-a pus pe slăbit, mai ales că greutatea scăpată de sub control îi provoca deja serioase probleme de sănătate, actorul având palpitaţii şi fiind suspect de diabet. Fiul său, Jax Copeland, se apropie de aniversarea de un anişor, iar celebrul său tată se poate lăuda cu marea performanţă de a fi ajuns la o greutate de 86 de kilograme, de la 130 de kilograme. Tom Arnold, în vârstă de 54 de ani, a recunoscut că ultimele zece kilograme au fost cele mai greu de dat jos. Secretul său este, însă, disciplina. ”Cifrele şi obiectivele mă motivează foarte mult. Scriu totul, de la timpul necesar exerciţiilor, numărul de calorii pe care trebuie să le consum, la diferenţa de greutate obţinută”, a declarat actorul american. ”Dacă este rândul meu să stau cu fiul meu şi acesta se trezeşte şi trebuie să-l schimb sau să-i dau de mâncare şi aşa îmi întrerup exerciţiile, când revin ştiu câte minute mai am de făcut sport”, a continuat acesta.

Tom Arnold a descoperit că două sesiuni de exerciţii fizice pe zi la intervale mici au fost foarte eficiente în a scăpa de kilogramele în plus. Bineînţeles, Tom Arnold şi-a schimbat şi obiceiurile culinare. ”Mănânc de patru ori pe zi, dar porţii mici. Obişnuiam să mănânc oricât şi oricând, de parcă eram la un concurs. Este de vină personalitatea mea de persoană predispusă la dependenţă de orice, alcool, droguri sau mâncare”, a povestit actorul. În fiecare zi face exerciţii fizice de câte 75 - 90 de minute, dar ştie că nu mai este nevoit să continue în acest ritm. Acum că a ajuns la greutatea recomandată de doctori pentru înălţimea şi osatura sa, Tom Arnold are de gând să o lase mai uşor, mai ales că în trecut a suportat mai multe operaţii abdominale, inclusiv una de hernie, iar exerciţiile sale nu presupun ridicarea de greutăţi. Acum, fiul său rămâne cea mai mare motivare. ”Am deja 54 de ani. Vreau ca fiul meu să se bucure de experienţa, atenţia şi dragostea mea măcar 30 de ani. Sper să îi insuflu încrederea în propriile forţe pe care eu nu am avut-o”, a continuat Tom Arnold, emoţionat.