Tom Boxer revine alături de Alexandra Black

Cunoscutul producător şi DJ Tom Boxer a postat pe blogul său o piesă nouă, intitulată „Crazy Girl”. Vocea feminină de pe recenta producţie îi aparţine solistei care a înlocuit-o pe Antonia, Alexandra Black. Single-ul amintit a fost realizat în colaborare cu doi producători americani, care au stabilit ca acesta să nu fie lansat cu un nou nume, ci sub brandul lui Tom Boxer, întrucât se potrivea foarte bine proiectului.

Alexandra Black, pe numele ei Alexandra Mandache, este o tânără din Galaţi, în vârstă de 25 ani, care a câştigat postul lăsat vacant de Antonia pe durata cât se ocupă de nou-născutul pe care l-a adus recent pe lume. În prezentarea proprie, noua componentă menţiona extrem de… simplist: „Intru şi eu în joc, pentru că unele trăsături ale Antoniei le regăsesc la mine. Îmi place să cânt şi am avut un proiect house, care, însă, nu s-a finalizat, din păcate”.

Tom Boxer şi-a anunţat decizia într-o emisiune TV în cadrul căreia cele două interprete au cântat împreună. Show-ul lor a evidenţiat nu doar calităţile, ci şi diferenţele de timbru vocal dintre Antonia şi Alexandra, însă alegerea producătorului s-a dovedit a fi una inspirată.

Antonia are 21 de ani şi s-a remarcat în plan muzical datorită single-urilor „Roses on Fire” şi „Morena”. Tatăl copilului său este Vicenzo, fiul omului de afaceri Joshua Castellano şi proprietarul clubului Bamboo din capitală, cu care tânăra are o relaţie încă de acum patru ani. Antonia a locuit, de la vârsta de cinci ani, în SUA, în Utah şi Las Vegas. După reîntoarcerea în România, a debutat în muzică alături de Tom Boxer, împreună cu care şi-a lansat cele două melodii de club.