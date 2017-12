Tom Boxer şi Morena... „Deep In Love”

După „Morena” şi „Shake it Mamma”, Tom Boxer revine în forţă cu un nou single cu... iz de hit: „Deep In Love”. La noul material, cântăreţul, pe numele său adevărat Cosmin Simionică, a colaborat cu Morena şi cu J. Warner, un artist din Marea Britanie supranumit „The King of Harmonies”.

Morena, alias Cristina Bizu, este iubita lui Tom Boxer. Aceasta a apărut şi în videoclipul unui alt hit semnat de Tom Boxer, în colaborare cu frumoasa Antonia, intitulat „Morena”. Apariţia alături de domnişoare provocatoare şi talentate pare o obişnuinţă pentru Tom care a lansat pe piaţa muzicală câteva din cele mai încântătoare prezenţe.

Proaspătul videoclip a fost filmat într-un studio din Bucureşti, dar şi într-o loc exotic din insulele Canare. Morena, cel mai nou nume din industria muzicală autohtonă, pe lângă frumuseţea sa evidentă, dă dovadă de calităţi şi în domeniul vestimentar, costumele din videoclip fiind creaţii proprii ale acesteia.

Tom Boxer este recunoscut în peisajul muzicii de club pentru ritmurile sale incendiare, iar „Deep In Love” se pare că are toate premisele să urce rapid în topul preferinţelor ascultătorilor.