Tom Cruise are o iubită... scientologă

La un an după divorţul de Katie Holmes, se pare că celebrul actor american Tom Cruise i-a găsit o înlocuitoare. De câteva săptămâni, acesta se întâlneşte cu Laura Prepon, actriţa de 33 de ani cunoscută din seriile TV ”That 70's Show” şi ”Orange Is The New Black”. Actorul în vârstă de 51 de ani face tot posibilul pentru a intra în graţiile tinerei, mai ales că aceasta face şi ea parte din Biserica Scientologică, frecventată asiduu de actor. La una dintre întâlniri, Tom Cruise a fost surprins apelând la o maşină de epocă, Laura Prepon fiind pasionată de acest gen de automobile. De data aceasta, Tom Cruise poate să stea liniştit: faptul că este adept înfocat al scientologiei nu va mai fi un impediment în calea fericirii sentimentale, Laura Prepon împărtăşind aceeaşi ideologie. Tânăra chiar face parte din cercul de prieteni scientologi ai lui Tom, printre care se numără şi John Travolta şi soţia sa, Kelly Preston. Recent, aceştia au fost filmaţi în primele rânduri la o manifestare prilejuită de inaugurarea unui sediu impozant al Bisericii Scientologice în oraşul Clearwater din statul american Florida.