Tom Cruise are voce

Actriţa Katie Holmes spune că soţul ei, actorul Tom Cruise, care în prezent lucrează la un musical, are “o voce incredibilă”. În prezent, Tom Cruise lucrează la musicalul regizat de Adam Shankman intitulat “Rock of Ages”, iar Katie Holmes spune că abia aşteaptă ca cinefilii să audă vocea fantastică pe care o are soţul ei. “Tom este un interpret minunat”, a declarat Katie Holmes, în timp ce se afla la gala Women in Film Crystal + Lucy Awards, organizată în Beverly Hills. Katie Holmes, în vârstă de 32 de ani, mai spune că talentatul ei soţ începe brusc să cânte prin casă. “Da, avem muzică în casă şi este minunat”, a spus actriţa. Totodată, Katie Holmes afirmă că fiica lor de 5 ani, Suri, este o sursă de inspiraţie continuă. “Este atât de deşteaptă şi drăguţă, are o inimă mare şi e chiar magică”, a mai spus actriţa. “Este mai deşteaptă ca mine! Este frumoasă şi mă face fericită”, a adăugat acesta.

Tom Cruise va juca rolul muzicianului Stacee Jaxx în adaptarea pentru marele ecran a musical-ului “Rock of Ages”, regizorul Adam Shankman declarând recent că actorul, celebru pentru partiturile sale în filme de acţiune, va impresiona pe toată lumea cu prestaţia sa. Tom Cruise ia lecţii de canto şi studiază muzica rock a anilor \'80 pentru a se pregăti pentru acest rol. “Cred că îl vom vedea ca un zeu al Rock \'n\' Roll-ului! Sunt foarte entuziasmat. Este foarte dedicat proiectului. Se transpune în acest rol aşa cum nu am mai văzut să o facă un alt actor”, a mai declarat regizorul Adam Shankman. Tom Cruise va interpreta în film mai multe melodii, printre care „Renegade”, a celor de la Styx, „Wanted Dead or Alive” a trupei Bon Jovi şi „I Want To Know What Love Is” a celor de la Foreigner.

Starul seriei Mission: Impossible / Misiune: Imposibilă traversează în prezent o perioadă extrem de prolifică din punct de vedere profesional, fiind anunţat în distribuţia mai multor filme, precum „Sleeper”, „Motorcade” şi „The Monster of Florence”. Recent, a putut fi văzut în comedia „Knight and Day / Întâlnire explozivă”, alături de Cameron Diaz.