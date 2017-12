Tom Cruise închide centrul Londrei

Actorul american Tom Cruise a reuşit să transforme centrul Londrei, de obicei aglomerat, într-o locaţie de filmare, accesul fiind interzis celor care nu au de-a face cu echipa de filmare. Localnicilor şi turiştilor le este interzis accesul în Piaţa Trafalgar şi pe străduţele adiacente, în anumite zile şi la anumite ore, din cauza filmărilor la ”All You Need Is Kill”, noul film de acţiune care îl are ca protagonist pe Tom Cruise, alături de care mai joacă Emily Blunt şi Bill Paxton. Tom Cruise joacă rolul locotenent colonelului Bill Cage în lungmetrajul realizat după un roman scris de autorul sci-fi japonez Hiroshi Sakurazaka. Intriga îl urmăreşte pe ofiţerul Bill Cage, care este prins într-o anomalie a timpului, când se bate cu extratereştrii şi este forţat să repete ultima zi a omenirii, în care se luptă pentru supravieţuire. Megaproducţia va avea premiera în Marea Britanie, în luna martie, iar autorităţile locale sunt convinse că Londra va avea numai de câştigat de pe urma promovării mondiale de care se poate bucura un film în care joacă Tom Cruise.

Actorul american s-a orientat spre carieră mai mult ca niciodată, după divorţul de Katie Holmes. Tom Cruise a preferat roluri de justiţiari, poate tocmai din neputinţa sa de a controla anumite lucruri din viaţa personală. În scurt timp începe filmările şi la ”Jack Reacher”, adaptarea pentru marele ecran a romanului omonim semnat de Lee Childs. Şi, între timp, trebuie să termine filmările la un alt film sci-fi în care se bate cu extratereştrii, intitulat ”Oblivion”, în care îi dă replica lui Morgan Freeman. Totodată, s-au început pregătirile şi pentru cea de-a cincea parte a seriei ”Mission: Impossible / Misiune imposibilă”.