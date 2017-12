Actorii americani au declarat recent că îşi doresc, pentru anul 2010, un al doilea copil. Tom Cruise şi Katie Holmes, care au sărbătorit recent a treia aniversare a căsătoriei, au declarat că a sosit timpul să îşi mărească familia şi să le ofere fetiţei lor, Suri, un frate. Tom Cruise, în vârstă de 47 de ani şi Katie Holmes, în vârstă de 30 de ani, s-au cunoscut în aprilie 2005. Ei discută de mai multă vreme despre posibilitatea de a mai avea un copil. Katie Holmes, care a terminat recent filmările pentru ”The Extra Man Mary” şi ”Don\'t Be Afraid of the Dark”, îşi doreşte însă, potrivit presei americane, să mai joace într-un film cu succes de casă înainte de a-şi mări familia. ”Katie a trebuit să îşi amâne mai multe filme după naşterea lui Suri”, a declarat o sursă. Cel mai recent film în care a fost distribuită Katie Holmes, intitulat ”Mad Money”, a fost un adevărat eşec din punct de vedere comercial. Lansată în 2008, această comedie în care mai apar Queen Latifah şi Diane Keaton abia a reuşit să îşi acopere din biletele vândute cheltuielile de producţie de 22 de milioane de dolari.

Tom Cruise, starul francizei Misiune: Imposibilă, a lansat pe marile ecrane, la începutul lui 2009, filmul ”Operaţiunea Valkyrie”. El traversează în prezent o perioadă extrem de prolifică din punct de vedere profesional, fiind anunţat în distribuţia mai multor filme – ”The Tourist”, ”Sleeper”, ”The Monster of Florence” şi ”Knight and Day”.