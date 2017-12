Tom Cruise va juca într-un thriller

Actorul american va juca într-un thriller despre un asasin în serie, ce va fi produs de compania sa, United Artists, acesta fiind unul dintre cele două proiecte pe care le va realiza în colaborare cu scenaristul Christopher McQuarrie, premiat cu Oscar pentru filmul ”Suspecţi de serviciu”. United Artists a apelat la McQuarrie pentru a scrie scenariile şi a asigura producţia a două proiecte majore: ”The Champions”, o adaptare după un vechi serial de televiziune britanic şi ”The Monster of Florence”, un film inspirat din fapte reale, care prezintă povestea unui şir de crime din Italia. Tom Cruise va juca unul din rolurile principale din ”The Monster of Florence”. Implicarea lui Christopher McQuarrie în aceste două proiecte va da un nou impuls companiei United Artists, condusă de Tom Cruise. Compania are un buget de 500 de milioane de dolari şi un contract care îi impune producerea a trei filme pînă la jumătatea anului 2010. Singurul proiect care a primit undă verde pînă în prezent, de cînd Tom Cruise a preluat, alături de Paula Wagner, conducerea acestei subdivizii MGM, în urmă cu doi ani, este drama istorică ”Valkyrie”, în care apare starul american şi a cărei lansare este programată pentru luna decembrie. McQuarrie a fost, de altfel, unul din scenariştii acestui film.

”The Champions” este un film despre un grup de agenţi guvernamentali care descoperă o civilizaţie ascunsă ce îi va înzestra cu puteri supraomeneşti. McQuarrie va scrie scenariul împreună cu Guillermo del Toro, care va fi şi producătorul acestui film. ”The Monster of Florence” va prezenta povestea reală a scriitorului de succes Douglas Preston şi a jurnalistului italian Mario Spezi, care, începînd să investigheze o serie de crime nerezolvate care au avut loc în Italia, ajung să fie implicaţi în aceste cazuri. McQuarrie a cumpărat, în urmă cu doi ani, drepturile pentru producerea acestui film şi le-a încredinţat producătorilor de succes Dan Jinks şi Bruce Cohen (”American Beauty”, 1999). United Artist urmează să producă şi un serial inspirat dintr-o colecţie de cărţi pentru copii, ”Ranger\'s Apprentice”. Aceasta va fi prima carte pe care Paul Haggis, regizorul filmului ”Crash - Poveşti din L.A.” (2004), recompensat cu premiul Oscar, o va adapta pentru marele ecran alături de fiica lui, Alissa.