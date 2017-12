Tom Cruise vrea zece copii

Actorul american a declarat recent, într-un interviu, că îşi doreşte încă şapte copii cu soţia lui, actriţa Katie Holmes, pentru a avea cel puţin zece urmaşi, informează cotidianul ”Telegraph”, în ediţia online. Tom Cruise, în vîrstă de 45 de ani şi Katie Holmes, în vîrstă de 30 de ani, sînt căsătoriţi din noiembrie 2006 şi au împreună o fetiţă, Suri, în vîrstă de 2 ani. Tom mai are doi copii, Connor şi Isabella, adoptaţi în timpul căsniciei sale cu actriţa Nicole Kidman. Într-un interviu recent, Tom Cruise a mărturisit că doreşte să îşi mărească familia pentru a eclipsa cea mai faimoasă pereche de părinţi de la Hollywood, Brad Pitt şi Angelina Jolie, care au trei fete şi trei băieţi. ”Vreau să am zece copii. Îmi plac copiii. Mă simt norocos să am deja doi copii adolescenţi şi încă o fiică de 2 ani şi jumătate”, a declarat Cruise.

Actorul american a mai mărturisit că simte nevoia de a fi un părinte bun ca o reacţie a faptului că a crescut fără tată. Mama lui, Mary, s-a despărţit de tatăl său, Thomas Cruise Mapother III, cînd Tom Cruise avea 12 ani. ”Tatăl meu nu a fost alături de mine cînd eram copil şi doresc să fiu un tată bun pentru copiii mei”, a declarat Tom Cruise, care a adăugat că familia este cel mai important lucru din viaţa sa.