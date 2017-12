Tom Hanks adoră să fie bunic

Actorul american Tom Hanks îşi savurează cu nesaţ noul său rol de bunic. Acesta a întocmit chiar un orar pentru a o vedea pe nepoata sa, fiica fiului său cel mare, Colin, la rândul său actor. Colin Hanks şi soţia sa, Samantha Bryant, au devenit părinţii micuţei Olivia în luna februarie. Tom Hanks recunoaşte că este încântat să îşi petreacă timpul pentru a o cunoaşte pe micuţă, chiar dacă la început, copilul se cam temea de el. ”Nepoata mea este magnifică dar consider că nu o văd destul. Am trecut de faza în care eram o prezenţă terifiantă în viaţa ei, deoarece sunt un tip mare şi nu sunt nici mama ori tatăl ei şi strig: “Cine este fata aceea mică? Cine este fata aceea mică? Te ştiu! Eşti aşa drăguţă!”, sunt doar un tip ciudat, gălăgios care vine în vizită”, a povestit actorul. ”Deci încă mai lucrez la asta. Am ajuns acolo dimineaţa devreme, după ce ea a tras un pui de somn zdravăn şi a luat o masă gustoasă şi am fost gata să o farmec. Am făcut-o să râdă, să zâmbească şi să chicotească”, a mai adăugat actorul, fericit că a reuşit să-i câştige încrederea micuţei. Colin este fiul actorului Tom Hanks din mariajul cu actriţa şi producătoarea Samantha Lewes.