Tom Hanks, protagonistul unui remake al filmului suedez „A Man Called Ove“

Actorul american Tom Hanks va juca rolul principal și totodată va produce un remake al filmului suedez ''A Man Called Ove'' (2015), potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter citată joi de EFE. Bazat pe cartea de succes a lui Fredrik Bachman în care se îmbină drama cu umorul, ''A Man Called Ove'' prezintă povestea unui văduv ursuz care își trăiește viața după reguli stricte și a cărui lume este dată peste cap de pierderea locului de muncă și de mutarea în vecinătate a unei noi familii formată dintr-un soț suedez și o soție iraniană. ''A Man Called Ove'', în regia lui Hannes Holm, a primit două nominalizări la fosta ediție a premiilor Oscar la categoria cel mai bun film străin și cel mai bun machiaj. Producția suedeză a câștigat Premiul Academiei Europene de Film pentru cea mai bună comedie în 2016.

Tom Hanks va fi, pe lângă protagonistul viitorului film, și producător alături de soția sa Rita Wilson, de Gary Goetzman și de Fredrik Wikstrom Nicastro, care a colaborat deja la versiunea suedeză. Laureat a două premii Oscar pentru cel mai bun actor în ''Philadelphia'' (1993) și ''Forrest Gump'' (1994), Tom Hanks va putea fi văzut curând pe marile ecrane în ''The Post'', noul fim al lui Steven Spielberg, ce are ca subiect dezvăluirea de către ziarul The Washington Post a așa-numitelor "Pentagon Papers", documente secrete despre războiul din Vietnam.