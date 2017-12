Toma vrea încă un titlu de campion cu HCM

Prezentă la un turneu final după o pauză de 14 ani, naţionala de handbal masculin a României s-a bazat la Campionatul Mondial din Croaţia pe un contingent important de la liderul Ligii Naţionale, HCM Constanţa. Şase jucători constănţeni, Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, George Buricea, Laurenţiu Toma, Mihai Timofte şi Florin Nicolae au jucat împotriva celor mai bune echipe din lume. Chiar dacă handbaliştii tricolori au ratat obiectivul stabilit, intrarea în grupele principale, jucătorii au mărturisit că au trăit de o experienţă extraordinară şi sînt convinşi că prezenţa la Mondiale a fost un pas înainte în carieră. Cotat cu şansa a doua la titularizare pe postul de extremă dreapta, Laurenţiu Toma a făcut un meci excelent împotriva Franţei, dar nu a mai repetat evoluţia şi în celelalte jocuri. Chiar şi aşa, jucătorul constănţean a reuşit să marcheze zece goluri în meciurile din prima fază a competiţiei. “A fost experienţă extraordinară, păcat că nu am reuşit să intrăm în primele 12 echipe. Am fost aproape, dar în partidele cu Ungaria şi Slovacia am jucat bine primele 40 de minute, apoi am căzut. De fapt, ne-am propus să cîştigăm fiecare meci, cu excepţia celui cu Franţa, în care nu ne-am făcut mari speranţe. Am avut un avantaj de şase goluri în faţa Ungariei şi nu am putut să profităm. Dacă am fi învins, ne-ar fi fost mult mai uşor să mergem în grupele principale. Poate am fi reuşit să trecem şi de slovaci şi să intrăm cu două puncte în faza următoare. Nici noi nu ştim de ce nu am reuşit, încă mai căutăm un răspuns. Poate că nu ne-am concentrat destul, iar lipsa de experienţă şi-a spus cuvîntul. Sau poate nu am mai putut fizic, pentru că am jucat aproape un tur de campionat în două săptămîni, dacă punem şi meciurile din turneul de pregătire din Danemarca. Nu am fost obişnuiţi să jucăm cinci meciuri în şase zile, iar acest lucru s-a văzut. Totuşi, trebuie să fim mulţumiţi că am ajuns la un turneu final după o pauză de 14 ani. S-a văzut că ne-am dorit mai mult decît am realizat”, a spus Toma, care a explicat şi de ce nu a mai jucat în partea a doua a competiţiei: “La Mondiale a fost deplasat un lot de 17 jucători, dar pe foaie se pot trece doar 16. Ionuţ Georgescu a fost rezervă, iar după ce s-a ratat calificarea în grupele principale, antrenorul a vrut să-i dea şi lui şansa să joace. Cum evoluăm pe acelaşi post, s-a decis să mă înlocuiască pe mine”.

Revenit joi în ţară, Toma a primit cîteva zile de vacanţă, urmînd să revină luni la antrenamentele echipei pregătite de Zoran Kurtes. “Vom avea o misiune dificilă în lupta pentru titlul de campioană şi cred că returul va fi mult mai încins decît prima parte a campionatului. Sîntem la egalitate de puncte cu Ştiinţa Bacău şi nu ne mai permitem paşi greşiţi. Trebuie să cîştigăm toate meciurile pentru a fi siguri că încheiem sezonul pe prima poziţie. Pe lîngă noi şi băcăuani, în lupta pentru titlul mai intră UCM Reşiţa şi chiar Dinamo, care şi-a revenit după un start mai slab de campionat”, a spus jucătorul în vîrstă de 28 de ani. În plus, Toma a comentat şi ultimele achiziţii făcute de HCM Constanţa: “Pe Murtaza îl cunoaştem foarte bine şi sper să ne ajute în lupta pentru titlu. Pe Popovic nu l-am văzut încă la antrenamente”.