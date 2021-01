Tomis Development precizează că rezidenții cartierului “Tomis Plus” nu au întâmpinat niciun fel de problemă legată de utilități

În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, reprezentanții companiei Tomis Development SRL vin cu câteva clarificări.

Astfel,reprezentanții companiei Tomis Development SRL informează că toate locuințele suntracordate la utilități, acestea fiind autorizate în baza unor proiecte tehnice.

Comunicatul mai precizează că locuitorii din cartierul“Tomis Plus” nu au întâmpinat niciun fel de problemă legată de utilități, întrucât Tomis Development SRL s-a organizat ca toate utilitățile să fie autorizate, conforme și funcționale în parametrii optimi.

De asemenea, subliniză compania, locuitoriinu au și nici nu vor avea pe viitor probleme referitor la derularea contractelor de furnizare utilități / predare rețele utilități la marii furnizori.

Comunicatul integral al Tomis Development SRL



În primul rând, marca “Tomis Plus”, marcă înregistrată la OSIM, proprietatea dezvoltatorului Tomis Development SRL este un brand protejat, sens în care nu poate fi uzat decât de dezvoltator. De asemenea, Tomis Development S.R.L. a edificat, până în prezent, în cadrul cartierului “Tomis Plus”, un număr total de aproximativ 850 de locuințe, absolut toate fiind racordate la utilități. Aceste utilități au fost autorizate în baza unor proiecte tehnice de rețele pe tot cartierul “Tomis Plus” și au fost edificate dar și recepționate.



Important de menționat este că, perimetrul cartierului “Tomis Plus” este cel evidențiat de fotografiile atașate. Astfel, se poate face dovada faptului că toți cetățenii care semnalează probleme în numele dezvoltatorului și, implicit, a mărcii înregistrate “Tomis Plus”, se află în zona limitrofă, nefăcând parte din imobilele dezvoltate de Tomis Development SRL.



Societatea a amenajat, în arealul pe care îl deține sub titulatura de “Tomis Plus”, alei, străzi, un centru educațional, loc de joacă, magazine, un cabinet medical, o farmacie, precum și sensul giratoriu din Bulevardul Tomis nr. 425, edificat din surse proprii ale Tomis Development SRL, dar și alte facilități care deservesc oamenii; atât din cartierul rezidențial, cât și din zonele limitrofe.



Pentru susținerea dezvoltării din toată zona, Tomis Development SRL a eliberat acorduri temporare de principiu pentru dezvoltatorii din zona limitrofă, care au solicitat acest lucru. Aceștia din urmă au putut folosi acordurile pentru obținerea autorizațiilor de construire a branșamentelor de utilități, respectiv pentru realizarea lucrărilor de racordare a imobilelor. Totodată li s-a pus în vedere prin acordul eliberat, faptul că au obligația de a depune documentele de autorizare a rețelelor atât la Primaria Constanța, cât și la sediul societății noastre, sub sancțiunea că, la momentul predării rețelelor (din cadrul cartierului “Tomis Plus”) către furnizorii de utilități, cei care nu-și vor fi îndeplinit obligația, nu vor putea fi preluați.



Rezidenții cartierului “Tomis Plus” nu au întâmpinat niciun fel de problemă legată de utilități, întrucât Tomis Development SRL s-a organizat ca toate utilitățile să fie autorizate, conforme și funcționale în parametrii optimi. De altfel, atunci când s-au început demersurile de predare rețele de utilități, nu am întâmpinat obstacole în ceea ce privește perimetrul cartierului “Tomis Plus” în predarea drumurilor, trotuarelor, rețelelor de apă și canalizare. Facem dovada trecerii din domeniul privat al dezvoltatorului în domeniul public a municipiului Constanta a drumurilor, trotuarelor, rețelelor de apă și canalizare prin Hotărârea de Consiliu nr. 310 din 29.09.2017 prin care Municipiul Constanta și-a însușit și a aprobat inventarul bunurilor care în prezent aparțin domeniului public.

Subliniem faptul că locuitorii cartierului “Tomis Plus” nu au și nici nu vor avea pe viitor probleme referitor la derularea contractelor de furnizare utilități / predare rețele utilități la marii furnizori.

De asemenea, punctăm că nu a existat vreun litigiu cu un beneficiar al locuințelor edificate de către dezvoltatorul Tomis Development SRL, în cadrul cartierului.



Pe de altă parte, dezvoltatorii care au edificat imobilele în zona limitrofă, aveau obligația să autorizeze rețele de drumuri, apă, canalizare și energie electrică, dar și să asigure procesul de predare al acestora.



Pentru a clarifica procesul pe care trebuie să-l demareze dezvoltatorii / locuitorii din zona limitrofă cartierului (în vederea soluționării problemelor legate de utilități, în ciuda faptului că au fost notificați în scris în nenumărate rânduri), evidențiem pașii necesari pentru finalizarea predării rețelelor de utilități, după cum urmează:

- autorizarea rețelei edilitare (rețele de drumuri, apă, canalizare și energie electrică), edificare și recepție;

- întocmirea de declarații de renunțare a dreptului de proprietate asupra rețelelor de drumuri, apă, canalizare și energie electrică;

- trecerea din domeniul privat în domeniul public a municipiului Constanța a dreptului de proprietate asupra investițiilor realizate;

- preluarea rețelelor de către marii furnizori de apă, canalizare și energie electrică;

- încheierea contractelor de furnizare individuală a serviciilor de utilități.



În încheiere, dezvoltatorul Tomis Development S.R.L. nu își asumă nicio obligație de plată către furnizorii de utilități, cu privire la zona limitrofă, după predarea rețelei de apă și canalizare la Raja SA, respectiv rețelei electrice la Enel Distribuție SA. Totodată, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la eventualele neconformități / defecte ale rețelelor realizate de către alți dezvoltatori din zona limitrofă (ex. linii de cablu, trasee, branșamente, echipamente de control) întrucât nu sunt proprietatea subscrisei.

Atitudinea agresivă a locatarilor din zona limitrofă nu este una justificată, ei nefăcând parte din cartierul “Tomis Plus”. Totodată, nu vom tolera acuzele aduse la adresa dezvoltatorului Tomis Development SRL, care a dat dovadă de înțelegere și a acceptat racordarea temporară în postul de transformare și la rețelele de apă și canalizare. În semn de mulțumire, unii locatari au acumulat restanțe la plată și și-au adresat problemele la locul nepotrivit, furnizarea utilităților fiind apanajul dezvoltatorului imobiliar care a edificat blocul, nicidecum al societății Tomis Development SRL.

Pentru mai multe detalii și informații suntem la dispoziția dumneavoastră de luni până vineri în intervalul orar 9-17, pentru a vă demonstra situația reală din teren.



“Tomis Plus” este unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare din Dobrogea. Ansamblul rezidențial “Tomis Plus” este format din subansambluri de blocuri și vile, care formează împreună o comunitate importantă, clădită în peste 10 ani și care reprezintă o parte integrantă și dinamică a municipiului Constanța.

Mulțumim în continuare pentru încrederea acordată de cei ce au ales să locuiască în cartierul Tomis Plus și vă asigurăm că suntem în permanență în căutarea de soluții care să vă ofere un grad de satisfacție cât mai ridicat !