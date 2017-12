Tomis Plus a început construirea primului cartier rezidenţial din Ovidiu

Tomis Plus a împlinit patru ani de existenţă. Cu această ocazie, conducerea societăţii a organizat o întâlnire cu cele mai importante agenţii imobiliare din Constanţa pentru a-şi face cunoscute cele mai noi oferte de preţuri. Una dintre noutăţi, constatată şi de reprezentanţii agenţiilor imobiliare, este faptul că Tomis Plus a redus preţurile pentru a veni în sprijinul celor care îşi doresc o locuinţă. „Am redus foarte mult preţurile pentru că vrem să oferim tuturor celor care îşi doresc o locuinţă proprie posibilitatea să şi-o achiziţioneze”, a declarat marketing manager Tomis Plus, Suzanne Marinescu. Ea le-a vorbit celor prezenţi şi de cel mai nou proiect al Tomis Plus, care se află deja în derulare: cel mai nou cartier rezidenţial de case - Sport Residence - care se realizează în parteneriat cu Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Amplasamentul noului ansamblu de locuinţe este în Ovidiu, în vecinătatea Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, în apropiere de Hypermarket-urile Carrefour şi Real, la 10 minute de Lacul Siutghiol şi la 15 minute de plaja Mamaia. Terenul are o suprafaţă totală de aprox. 17.968 metri pătraţi şi este format din 200 de loturi cu suprafaţă maximă de aprox. 500 mp. Prima casă din viitorul ansamblu rezidenţial Ovidiu este deja în lucru. Reprezentanţii Tomis Plus oferă clienţilor săi şi posibilitatea achiziţionării unor loturi de case de 300 de metri pătraţi, la preţul de 12.900 de euro, iar la achiziţionarea acestora, beneficiarii primesc un proiect de casă. Tomis Plus pune la dispoziţie trei variante de proiecte de case cu două, trei sau patru dormitoare: Brescia, Barcelona şi Madrid. Tomis Plus oferă clienţilor posibilitatea de a alege între a-şi construi singuri casa sau a le fi construită. Preţurile sunt în funcţie de casa aleasă de beneficiar. Pentru Casa Brescia, preţul ajunge la 60.000 de euro, pentru casa Madrid, preţul ajunge la 72.500 de euro, iar pentru casa Barcelona, preţul ajunge la 85.000 de euro.