Tomis Plus, cel mai mare cartier rezidenţial din Constanţa

Tomis Plus este cel mai mare cartier rezidenţial din Constanţa. Tomis Plus propune un concept nou, care are la bază asigurarea întregului confort pe care trebuie să îl ofere un oraş: suprafeţe generoase, intimitate, asigurarea serviciilor de utilităţi de cea mai bună calitate (telefonie, internet, televiziune) şi, în plus, de acestea, proximitatea unui supermarket, a unei bănci, complex de întreţinere corporală şi sportivă, grădiniţă, şcoală, restaurant, piscină sau terenuri de sport. Cartierul va avea şi un Complex Comercial care se va întinde pe o suprafaţă de 5.000 mp localizat în partea de est, dar şi numeroase locuri de joacă pentru copii. În total vor fi amenajate 1.261 spaţii locative şi 1.448 locuri de parcare sub şi supraterane, pînă la finele lui 2011. “Am reuşit să conectăm cartierul la reţeaua de iluminat, la reţeaua de gaze, internet, cablu”, a declarat reprezentantul Tomis Plus, care a anunţat deschisă colaborarea cu orice reprezentant bancar, Gabriela Penu, astfel încît cei interesaţi să poată avea acces la locuinţele cartierului, fie că este vorba de un apartament, o garsonieră sau o vilă.