Tomis vrea revanşa în faţa clujencelor

Sîmbătă, Liga Naţională de handbal feminin programează deschiderea oficială a sezonului 2009-2010. Într-o ediţie în care lupta pentru primele trei poziţii, dar şi pentru un loc în cupele europene, se anunţă a fi una strînsă, CS Tomis şi-a propus să urce pe podium la finalul sezonului. Formaţia de pe litoral are însă parte de un debut dificil de campionat. Sîmbătă, de la ora 17.30 (în direct la Digi Sport), în Sala Sporturilor din Bistriţa, va da piept cu U. Jolidon Cluj, formaţie care a spulberat speranţele Tomisului de a ajunge în cupele europene, deşi era una din candidatele la retrogradare. Înfrîngerea suferită în ultimele etape din sezonul trecut nu a fost uitată de elevele lui Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu, care îşi doresc atît revanşa, cît şi un început cu dreptul în campionat. „Avem o revanşă de luat. Clujul, în sezonul trecut, ne-a oprit din drumul spre cupele europene, dar sperăm ca victoria să fie de partea noastră de această dată”, a declarat căpitanul Tomisului, Mihaela Pîrîianu. Deşi au pierdut partida amicală susţinută în cadrul turneului amical de la Zalău în faţa clujencelor, hanbalistele constănţene cred în victorie, mai ales că partida nu va avea loc în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj, ocupată cu o expoziţie de mobilă în aceste zile. „Nu avem emoţii pentru această întîlnire. Va fi o partidă grea, dar mergem acolo ca să cîştigăm şi să începem campionatul cu dreptul. Clujul s-a întărit cu cîteva jucătoare de viteză, dar şi noi sîntem o echipă bună”, a spus şi Elena Avădănii, unul dintre cele mai importante nume ajunse la formaţia constănţeană în intersezon. „Sperăm să facem o treabă bună pentru că sîntem hotărîte să începem campionatul cu o victorie. Tomisul are acum o echipă mult mai puternică şi sînt foarte otimistă din acest punct de vedere. Am încredere că vom face o figură frumoasă anul acesta”, a declarat Loredana Mateescu, revenită la Tomis după ce sezonul trecut a evoluat în Turcia.

Celelalte partide din prima etapă: Dunărea Brăila – HCM Buzău; Ştiinţa Bacău – HCM Roman; HC Zalău – U. Reşiţa; Rapid Bucureşti – HCM Baia Mare; Rulmentul Braşov – CSM Cetate Deva 30-24 (partidă disputată vineri), Oltchim Rm. Vâlcea – Oţelul Galaţi (reprogramată pe 8 septembrie).