“Tomis Yacht” 2006

A XII-a ediţie a “Tomis Yacht”, tîrgul specializat de ambarcaţiuni sportive, de agrement şi de pescut, mobilier camping, terase şi grădini de vară şi articole sport, a debutat ieri în Portul Turistic Tomis, urmînd să fie deschis pentru vizitare pînă pe 10 iunie, între orele 11.00 şi 20.00. La deschiderea oficială au participat, pe lîngă organizatori şi expozanţi, preşedinţii Camerelor de Comerţ, Industie, Navigaţie şi Agricultură din judeţele Tulcea şi Galaţi şi consulul Franţei la Constanţa, Jean-Marie Decaux. Tot ieri a ajuns la Constanţa o delegaţie din Malta pentru a lua parte la acest tîrg, care reuneşte ambarcaţiuni de agrement pentru toate gusturile şi buzunarele. Din delegaţie fac parte zece firme malteze de profil, care au ca obiect de activitate comerţul cu accesorii pentru nave, care caută importatori în ţara noastră sau fabricanţi de nave de agrement interesaţi de activităţi de import-export. Organizatorii au făcut această invitaţie partenerilor maltezi pentru a venit în sprijinul expozanţilor, cărora, în acest fel, li se vor deschide noi oportunităţi pe piaţa internaţională. La standurile expozanţilor puteţi găsi de la ambarcaţiuni de agrement, maşini de lux, echipamente multifuncţionale de navigaţie, mobilier pentru terase şi grădini de vară, pînă la accesorii pentru petreceri, îmbrăcăminte sport şi chiar accesorii culinare profesionale. Expozanţii sînt producători autohtoni şi importatorii ai unor firme recunoscute pe plan mondial precum: Mercury, Suunto, Quicksilver, Volvo sau Yamaha. Conform reprezentanţilor firmelor participante, cu toate că au întîmpinat cîteva probleme în ceea ce priveşte amplasarea standurilor, organizarea din acest an este superioară celei din anii trecuţi. “Organizarea este mai bună decît la ediţia trecută cu toate că au fost şi probleme. La acest tîrg nu se încheie contracte, aici e ca la «Pagini Aurii». Pînă acum, yachtingul nu însemna prea mult în România, dar, din fericire, se pare că în acest an lucrurile încep să se mişte şi la noi”, a declarat Eden Kessler, director general al Intersat Radio, una dintre firmele expozante. În ceea ce priveşte intenţiile vizitatorilor, acestea sînt dintre cele mai variate, de la prospectarea pieţei, care se concretizează în cumpărarea produselor expuse, pînă la… satisfacerea unei simple curiozităţi. “Am venit pentru că eram curioşi să vedem ce se expune la un astfel de tîrg şi să urcăm la bordul unui yacht. Deocamdată nu am bani să îmi achiziţionez o ambarcaţiune de lux, poate doar o barcă pneumatică”, a spus Marian Cristea, vizitator. Manifestarea expoziţională reuneşte în acest an peste 40 de firme expozante, pe o suprafaţă de aprox. 4.000 m.p., cu 30% mai mult faţă de ediţia organizată anul trecut.