Tomitanii Constanța învinge și la Petroșani!

Sâmbătă, în etapa a 6-a din Divizia Națională de seniori la rugby, nou-promovata Tomitanii Constanța a înregistrat al treilea succes consecutiv în eșalonul secund al rugby-ului românesc. Dobrogenii au câștigat cu 26-15 pe terenul Științei Petroșani, formație care în runda precedentă trecuse de CS Năvodari, tot în Valea Jiului. Tomitanii și-a asigurat și punctul bonus-ofensiv, grație eseurilor marcate de Boboc (2), Alexe și Părălește, trei dintre ele fiind transformate de Lolea.

Au evoluat pentru Tomitanii Constanța (antrenori Cristian Cojocaru și Radu-Nicolae Mocanu): G. Popa, Țală, Fl. Sasu - Drelciuc, Zaharia - Alexe, Boboc, Don - Afloare, Lolea - I. Coman, Sola, Cucoș, Ștefăroi - D. Burlacu (au mai jucat: Cuprian, Galanton, Tăbuș, Homiuc, Părălește, T. Andrei, Daniș).

„Am plecat la Petroșani cu gândul la victorie, eram foarte încrezători după ce câștigasem la Buzău. Ne-am pregătit bine toată săptămâna, lotul este aproape în întregime valid (n.r. - Neacșu este singurul jucător indisponibil, va mai evolua doar în retur) și am avut noroc de vreme bună. Grămada și-a făcut foarte bine treaba, iar în margine am dominat categoric, am reușit să câștigăm și pe lansarea adversarilor. Foarte bine a jucat și linia de treisferturi, din punct de vedere tactic. Am pus presiune încă din start și am marcat foarte repede, după o fază la care am jucat în margine o lovitură de pedeapsă. La pauză am condus cu 14-3 și am contracarat foarte bine încercarea de revenire a gazdelor. Ultimul eseu al nostru a fost unul aplaudat de tot stadionul: Lolea a trimis o lovitură de picior de urmărire, pe diagonala terenului, pentru aripa Părălește, care a recepționat perfect la circa cinci metri de terenul de țintă. Gazdele au mai înscris un eseu în prelungiri, la 26-10 pentru noi. Au o echipă bună, cu veteranul Căplescu și cu 7-8 jucători din lotul național de rugby în 7, plus selecționerul, care joacă și el pentru Știința”, a declarat Cristian Cojocaru, antrenor principal la Tomitanii.

Celelalte rezultate din etapa a 6-a: RCM Galați - CS Năvodari 11-14; CSU „Aurel Vlaicu” Arad - CSM Bucovina Suceava 21-19; RC Bârlad - SCM Gloria Buzău 31-25.

Clasament: 1. CS Năvodari 20p (punctaveraj 193-108); 2. RC Bârlad 20p/5j (161-106); 3. SCM Gloria Buzău 20p (145-119); 4. Știința Petroșani 15p (147-109); 5. Tomitanii Constanța 15p/4j (93-61); 6. RCM Galați 11p; 7. CSU „Aurel Vlaicu” Arad 5p; 8. CSM Bucovina Suceava 3p/5j.

Citește și:

Victorie la Galați și CS Năvodari e din nou pe primul loc

A doua victorie pentru Tomitanii Constanța, chiar pe terenul liderului

CS Năvodari, învinsă în derby-ul cu Buzăul